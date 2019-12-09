B站“太壕无阻”，LOL三年独播权要分流斗鱼虎牙的“眼球”？

“我觉得B站拿下这个LOL独家直播，对我们的影响不会太大吧，我们斗鱼的用户手机端尤其是iOS多一些，跟B站重合度不大。”一位斗鱼主播谈起目前撸圈最火的话题时说道。

“这对撸圈来说绝对是个大新闻了，国内这么多LOL玩家，未来三年都只能去B站看S赛直播，不知道那时候服务器扛得住吗？”谈到LOL的话题，B站老用户“喜多多”笑称“小破站”这下应该会数钱到手软了。



这几天，无论是斗鱼、虎牙、快手的主播们，还是B站的UP主和用户，只要关注LOL的或许都在讨论这个撸圈的大新闻。近日英雄联盟全球总决赛独家直播权的拍卖会上，虎牙、斗鱼、快手等主流平台都参与了竞拍，外界还一度认为最终代理权将落在斗鱼或虎牙其中一家身上。

谁成想，半路突然杀出一匹黑马，B站竟然以8亿元人民币的惊人价格签下了独家直播权，也让不少人惊掉了下巴。

B站放手一搏8亿豪赌值不值？



《英雄联盟》的流量价值不用赘述，可以说，LOL的直播权一直是各大游戏直播平台争抢的香饽饽，哪个平台拿到就意味着掌握了巨大的流量和变现可能。

12月3日，哔哩哔哩（B站）以8亿人民币价格拍得《英雄联盟》全球总决赛（S赛）中国地区未来三年独家直播版权，也令其他参与竞拍的直播平台感叹“太壕无阻”（出手太壕气已经无法阻挡）。

有电竞圈业内人士对懂懂笔记表示，8亿的价格的确偏高，因为赛事的打赏、转化情况不高，后期收益未卜，此次独播权的合理成交价格应该在5亿元以内，“8亿已经超过这个合理价格太多了，感觉就是个赔本买卖。”

但从B站花天价拿下这个代理权背后的各方面因素来看，他们显然是打算在弹药充足的前提下，在电竞生态领域放手一搏。

根据B站2019年第三季度的财报，净收入同比增长72%，达到人民币18.59亿元，月活跃用户（MAU）达到1.279亿。要说收入是真的不少，但亏损也很大。净亏损为4.06亿元，上年同期为净亏损2.461亿元，同比还有所扩大。“B站依然处于烧钱扩大用户基数的阶段，现在是放水养鱼。”相关业内人士向懂懂笔记表示。

B站之所以愿意花大钱买独播权，也是因为在新业务板块——直播中尝到了甜头。财报显示，三季度B站的直播和增值服务业务收入达4.5亿元，同比增长167%，成为B站成功实现收入来源平衡的关键因素之一。

从近些年B站的布局来看，电竞也在成为B站越来越重要的一项业务。早在2017年，B站就在原IMay电子竞技俱乐部的基础上组建了Bilibili Gaming（简称：BLG）电子竞技俱乐部《英雄联盟》分部。

2018年1月，B站取得2018年LPL、全球总决赛、洲际赛的赛事直播权和点播权。同年9月，B站获得了暴雪《守望先锋》联赛OWL永久席位。时隔一个月，B站与休斯顿火箭达成战略合作并成立了电竞子公司。10月10日，B站宣布成立哔哩哔哩电竞子公司。

显然，这个“二次元”标签覆盖下的社区平台，正在把目光盯向和其用户属性有重叠的游戏领域。此次B站直接拿下了英雄联盟S赛中国区三年独家直播版权，将促使很多关心电竞游戏，尤其是关心英雄联盟的玩家开始往B站“迁移”。而B战也希望凭借优质的视频和UP主资源，让更多游戏玩家留在B站，从而抢夺斗鱼、虎牙的部分用户。

对于电竞和游戏直播行业，B站早就野心勃勃，但是此番能否借助LOL独播权完成战略转型，仍是一个未知数。

游戏直播赛道或将“四足鼎立”



国内游戏直播赛道的竞争仍十分激烈，除了B站入局之外，另一个跨界而来的巨头快手，也一直想分一杯羹，搅动斗鱼虎牙两大格局。

12月3日，据媒体报道，快手即将完成新一轮F轮融资。据了解，与融资同步进行的，还有快手与腾讯的合作讨论。11月中，双方放弃掉之前讨论的关于游戏泛娱乐产品的合资公司方案，转为采取游戏独家协议合作。

今年以来，快手游戏动作可谓快、准、狠：先是拿下《英雄联盟》S9赛事的转播权，获得了达7400万的总观看人数，用户创造视频数量30.4万。同时，在快手举办的“光合计划”创作者大会上，还提出了相关的游戏创作者扶持计划，并在9月签下知名游戏主播“嗨氏”。

从快手公布的数据看，截至2019年上半年，其游戏视频用户日活达5600万，站内游戏相关内容的发布数达到5亿以上，点赞数100亿以上，作品评论数15亿以上，内容分享数1.2亿以上。

和B站一样，游戏直播也已经成为快手寄予厚望的战略举措，其背后是直播平台的马太效应在进一步加剧。根据伽马数据发布的《2019年电子竞技产业报告（直播篇）》显示，2019年上半年，虎牙、斗鱼、快手、B站四家直播平台占据近90%的主要游戏直播平台开播量。

自今年3月份熊猫直播关停，国内游戏直播内容的市场格局，从“三国杀”变成了“四足鼎立”。除了B站和快手的入局，斗鱼和虎牙的“一哥”之争也在发生微妙的变化。

根据第三季度财报数据来看，斗鱼总营收18.59亿元，比去年同期增长了81.3%，净利润达到7220万元，而虎牙三季度营收为22.65亿，涨幅为77.4%，净利润为1.23亿元。除了涨幅略低于斗鱼，虎牙的营收和利润表现都更胜一筹。

不过从月活跃用户、付费用户数和成本控制方面来看，斗鱼则更胜一筹。虎牙第三季度的月活跃用户数为1.46亿，低于斗鱼的1.64亿。虎牙的付费用户数为530万，也低于斗鱼的700万。此外，在营收成本上，斗鱼为15.41亿元，虎牙达到了18.59亿元。

从各个方面来看，游戏直播之争还并没有一个明确的终局，此番B站大手笔买下赛事版权，快手也上足了弹药，四家平台谁能突出重围，还有待继续观察。

“搅局者”如何把流量变成现金？



对于新入局游戏直播的B站和快手，如何变现始终是一个无法绕开的话题。

刚拍下独播权的B站，未来要想利用赛事直播盈利，主要模式可能仍需要依靠广告和会员付费。不过，虽然英雄联盟游戏用户群体庞大，但国内观众已形成免费观赛的习惯，若平台买断直播版权后试水付费容易遭到用户抵制，效果适得其反。

另一方面，版权分销也是常见的变现模式。但游戏直播与传统电视直播不同，B站本就属于新媒体平台，加之在与虎牙、斗鱼、快手等平台的竞争下拿到独家直播权已属不易，因此对版权再次进行分销的可能性不大。

“B站也许关心的并不是这8亿能不能挣回来，而是依靠此次的独家版权争取用户，从而在游戏直播上占据主导地位，实现转型，这才是B站目前的重中之重。”相关游戏直播业内人士表示。

而对于快手来说，做游戏直播，主站的流量能够带来优势，同时，海量流量也能让很多轻度用户和新用户迅速了解游戏内容，并产生消费。

据了解，目前快手一直在签约站内的优秀主播，目前每个月签约的主播在百名以上。快手平台某公会负责人透露，“优质主播的竞争还是比较激烈，一个主播可能会同时和几个公会在谈。”

一些头部公会，已经尝试在直播间用一定数额的礼物，作为主播签约公会的奖励。

目前快手游戏直播业务的收入来源绝大多数还是靠打赏，相关游戏公会运营负责人表示，“虽然打赏方面平台比不上虎牙和斗鱼，但我们还是很看好快手的流量和未来的发展，尤其此次腾讯进行追投，我觉得快手的游戏业务有很大上升空间。”

除了直播打赏之外，快手游戏公会也已经在尝试给主播接一些游戏垂类的广告，而官方也会提供短视频贴片等变现途径。另外，付费内容也是快手自身的一个优势：拥有410万粉丝的王者荣耀区主播沐白，其主页上的《国服第一个猴子必胜教育升级版》系列游戏教学视频曾以1元一份的超值价，售出63661份。这种出售教学类视频的盈利方式，对主播的粉丝量基本上没有门槛要求，而所获取的收益也将直接进入主播手中。

在游戏直播行业内的人看来，“流水的直播平台，铁打的腾讯”，腾讯手握着绝大部分的游戏版权和电竞内容，同时也具备向全产业链渗透的能力。未来游戏直播的发展，很大程度上也要依靠腾讯的资源分配决策和战略调整。

斗鱼、虎牙、快手、B站的投资方都有腾讯的身影，未来四大平台谁能凭借自身优势和有效的盈利模式获得腾讯进一步的加持，谁就可能走向游戏直播的宝座。