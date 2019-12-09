外媒：印度手机厂商遇中国品牌强劲挑战，沦为代工商

北京时间12月9日晚间消息，据国外媒体报道，面对中国智能手机厂商的强劲挑战，印度第二大本土手机厂商Intex正计划为中国手机品牌代工，以实现扭亏为盈。

Intex董事凯沙夫·班萨尔（Keshav Bansal）日前表示，已经有一些中国智能手机厂商在与该公司谈判，商讨在印度市场代工事宜。班萨尔认为，为中国手机厂商代工将是重振公司的关键战略之一。

在过去的几年里，Intex在印度智能手机市场受到了小米、OPPO、vivo和Realme等中国品牌的重创。

2016财年，Intex营收为623.3亿卢比。但由于中国手机品牌的强劲挑战，Intex营收此后便逐年下滑。在2018-2019财年，Intex营收仅为2017财年的1/3。上一财年，Intex净亏损28.13亿卢比。

除了Intex，印度另外一家领先的本土手机品牌高管也表示，该公司也正与中国手机品牌进行谈判，商讨手机代工事宜。这位高管表示，中国企业只考虑与在印度拥有制造工厂的厂商合作。

这位高管称：“在规模和速度上，我们很难与中国品牌竞争。在组装成本方面，我们也无法中国竞争。”

今年5月曾有报道称，继Karbonn之后，Intex手机也开始从零售货架上消失，因为在这个日益被中国智能手机制造商主导的市场上很难维持运营。

这样，在印度的四大国产手机厂商中，如今只剩下了Micromax和Lava公司，但是这两家公司的经营健康状况也很差。