拥有微信、QQ 两大平台，腾讯为何还要推出“朋友”

社交领域一直是互联网公司竞争的一个重头戏，牢牢稳坐第一把交椅的是拥有微信、QQ两大平台的腾讯。不过即便是面对两座「大山」，不少企业仍然能从一些垂直领域开辟出新的社交思路，这些产品大多面向95后、00后，算是社交领域的「新兵」。

面对这些潜在的竞争者，老牌社交平台也并不想坐以待毙。微博在9月份推出了图片社交应用「绿洲」，人人网在被收购一年后以新的面貌重出江湖。最近，腾讯也「复活」了一款快要被人忘记的老牌社交产品「朋友网」，它主打真实社交，定位类似人人网。

已经拥有微信、QQ的腾讯为何要复活这样一款老产品？它和之前的朋友网又有什么不同呢？

主打真实社交，同学、同事是核心

用过朋友网（2017年关闭）的人应该还有印象，它的logo就是一个四叶草的形状。这款朋友App的logo也是一个四叶草，只是右上角变成了黄色。

点进App，登录的方式有微信、QQ两种。填写基本资料时，会建议你使用真实姓名和头像，但并没有强制，非真实信息也能正常使用App。

不过在填写学校、工作经历时，就需要进行认证了。这是为了让你更容易找到同事、同学，也是朋友App的核心功能。在校学生需要填写在读学校（大学），并上传学生证、毕业证来进行认证。

已工作的需要填写在职公司，并上传工牌、在职证明进行认证。不过目前朋友App中的公司库只支持一些大企业，很多企业名称都搜不到，也无法自主添加。

接下来是填写个人资料，包括生日、常住地、星座等。个性展示部分比较详细，可以从行业、爱好等方面选择适合自己的标签，之后会作为好友匹配的一个参考。

人人网+ Instagram

朋友App的主要功能有三个，「遇见」功能帮你匹配有共同兴趣的好友，支持恋爱、交友的选项。不过由于公司认证没有通过，我们暂时还无法使用这个功能。

第二个功能是「圈子」，它的内容展现方式类似Instagram，有朋友、同校、同城三栏。这里就比较像人人网了，在这里或许能找到一些好久没有联系的老同学、老同事。

你可以在圈子中发表动态，App中支持简单的滤镜功能，智能滤镜可以自动识别背景物体。发送时可以@好友，选择所有人可见/仅朋友可见，还能添加位置信息。

第三个功能是「聊天」，不过朋友App并不是主打即时通讯，所以聊天功能做得很简单，只能打字和发送简单的emoji表情。

最大的对手只有自己

从整体来看，朋友App想打造的是一个熟人社交圈，同学、同事两条线为主，同城中可以认识更多有相同兴趣的人。和之前的朋友网相比，朋友App并没有太过依赖QQ的社交关系链，在内容上更独立。不过在产品形态上，朋友App又与人人网、Instagram类似。

前几天，网上出现了一条热搜「微信被默认成常规办公软件」，这一定程度上是在控诉微信过于复杂的关系链，而朋友App可以看作是腾讯对自己的挑战。

除了复活朋友网，腾讯最近还在社交领域推出了多款新产品：回音主打声音交友、猫呼主打视频社交、轻聊定位脱单神器、有记主打图片社交。就像之前在短视频领域的竞争一样，大厂会在多个赛道安置棋子，但并不见得都能抵达终点。

这些在社交领域的尝试，可能大多又只是「陪跑」，但对于腾讯来说，被自己打败总比被竞争对手打败要好得多。

目前「朋友」App 还在内测阶段，需要邀请码才能使用。