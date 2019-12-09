进约炮群微信支付8元变800元？微信：欺诈链接，没有付费入群功能

据微信110报道，不少用户识别了一个“同城交友约炮群”二维码后，页面显示需要【付费入群】。支付6元、8元即可，等用户爽快输入支付密码、指纹后，支付8元就变成了800元！

实际上，该进群页面并不是微信官方的群二维码，而是一个虚假的欺诈链接。

骗子将【虚假链接】仿冒成微信入群界面，利用色情内容诱导用户点击识别，从一开始，用户进入的就已经是外部链接，点击操作后页面显示的支付8.00元也只是他们修改自己的网页内容玩的【障眼法】而已。

微信声明：根本不存在付费入群功能！

这种欺诈外部链接很好识别，真正的微信群二维码识别后界面简洁明；虚假链接除了吸引眼球的色情内容外，在页面的右上角还会显示三个点“…”，点击会显示投诉等选项；将页面往下拉，也可以看到他们的域名是完全不一样的。

此外，这个骗局还有一个非常明显的漏洞，超过100人的微信群是不能通过二维码进入的。

另外，微信表示，会根据大家的投诉以及安全策略审计发现，对存在欺诈行为的商家账户和个人账户进行限制，当用户向欺诈账户进行支付时直接做拦截处理。

同时，微信也会对存在风险的交易弹出安全提示。只要你仔细留意提示，在支付前三思而后行，很大程度上是可以避免大部分欺诈骗局的。

那如果你已经不小心被骗支付了，也可以通过微信支付凭证进行投诉：

投诉路径：微信支付—找到对应订单的微信支付凭证—对订单有疑惑—被骗投诉—选择具体的欺诈类型即可

根据《微信外部链接内容管理规范》，微信官方也会对涉及欺诈的链接进行封禁等处理。

如果你在使用微信的过程中遇到有人利用“付费入群”的外部链接进行欺诈，可以直接投诉他们，微信核实后会及时处理，大家共同努力才能避免更多人上当受骗。