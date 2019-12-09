B社宣告《上古卷轴：传奇》游戏停摆，国服：我刚内测啊？

回合制卡牌游戏《上古卷轴传奇》自2017年发售以来，销量和热度一直没有什么太大的水花，但官方还是一直保持着游戏的运营状态。近日B社宣布，开发人员将不再为游戏推出后续重大更新以及未来相关扩展内容。

《上古卷轴传奇》沿用了《上古卷轴》的世界观，玩家可以免费体验故事模式，加入了双线战场和符文机制等模式，拥有相对较难的对战模式，不过开发商也安排了剧情模式帮助玩家理解战斗。

遗憾的是游戏没能复制当年暴雪《炉石传说》的辉煌。根据游戏先前的更新流程图来看，今年年底前本来还将增加一个新卡组，但现在看来也已经没戏了。

去年，B社的营销副总裁Pete Hines在接受采访时表示，就玩家数量而言，《上古卷轴传奇》“目前正处于停滞状态”。但他坚信，该作在主机平台的登陆将有助于推动玩家数量的增长。据了解，贝塞斯达原打算于2018年年底登陆主机平台，然而后续却迟迟没有消息，现在看来恐怕也是不了了之。

《上古卷轴传奇》最近的一次扩展包更新还是在九月下旬，开发团队表示他们会终止游戏未来的资料片和内容的开发。但是还会持续如今的运营维护，而亚洲版《上古卷轴：传奇》也会由盖娅互娱继续运营，不过该作国服还在删档内测，官方就已经打出GG，不知道国服以后要怎么聚拢人气了。

其实《上古卷轴传奇》并非唯一在近期内宣布停止更新的卡牌游戏，CD PROJEKT RED官方也在近日宣布了将停止对主机版《巫师之昆特牌》的支持的消息，不过《巫师之昆特牌》的PC版与手机版将会保持正常更新。