亚马逊提出起诉：特朗普的偏见令其失去百亿美元合同

北京时间12月10日早间消息，亚马逊周一发起指控称，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）对亚马逊抱有偏见，并施加了“不正当的压力”，从而使得美国国防部将一份价值100亿美元的高利润云合同授予了该公司的竞争对手微软。

亚马逊向美国联邦索赔法院（Court of Federal Claims）提交诉状称，特朗普发动了“多次公开和幕后的攻击以引导”美国国防部的“联合企业防御基础设施”（Joint Enterprise Defense Infrastructure）云合同远离亚马逊网络服务（AWS）。诉状指出，特朗普的动机是想要“伤害他心目中的政治敌人——亚马逊网络服务母公司亚马逊的创始人和CEO以及《华盛顿邮报》的所有人杰弗里·贝索斯（Jeffrey Bezos）”。

特朗普的干预使得美国国防部不可能“合理、一致、公平和平等地”评判该把上述云合同授予给谁，亚马逊表示。

长期以来，特朗普一直都在批评贝索斯，并由于亚马逊纳税较少而对其颇有微词。此外，他还指责《华盛顿邮报》充当贝索斯和亚马逊的说客，并散布“虚假新闻”。

亚马逊向法院提出请求，希望美国国防部能对该公司提交的竞标计划进行重新评估，并做出新的合同授予决定。该公司在长达103页的起诉书中表示：“问题在于，美国总统是否该被允许使用国防部的预算来追求自己的个人和政治目标。”

亚马逊和美国国防部均尚未对相关置评请求作出回应。

在最近向美国国会作证时，美国国防部的高级技术官员达娜·迪希（Dana Deasy）否认特朗普或白宫曾对上述云合同的择优程序施加影响。

法律专家、分析人士和顾问此前普遍预计，美国国防部在今年10月宣布的上述决定将会受到挑战，尤其是特朗普曾经公开嘲笑亚马逊对这份高风险合同发起竞标之举。