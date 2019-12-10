谷歌面临最新调查：因感恩节当周解雇4名员工

北京时间12月10日早间消息，美国全国劳资关系委员会（National Labor Relations Board，以下简称“NLRB”）表示，该委员会已经针对谷歌在劳工问题上的做法启动了一项最新调查。

该委员会的发言人周一证实，这项调查已经正式启动，内容包括谷歌在最近解雇4名员工时是否违反了美国劳动法的规定。另外，该委员会还将调查谷歌是否不鼓励员工参与工会活动。此次调查由该委员会在奥克兰的地区工作人员进行，预计将耗时约三个月。

谷歌发言人对此发表声明称：“我们解雇了4名违反了公司长期数据安全政策的人员，他们故意且经常反复违规，其行为包括有系统地获取和传播其他员工的材料和工作等。没人是因为让公司活动引起关注或对公司活动提出争议而被解雇的。”自上述4名员工被解雇以来，谷歌在回应此事时一直都使用这份声明。

4名前谷歌员工于12月5日向NLRB提交联邦申诉，指控谷歌在劳工问题上存在不公平的行为，违反了该公司此前与NLRB达成的一项和解协议。与此同时，桑德尔·皮查伊（Sundar Pichai）刚刚出任谷歌母公司Alphabet的新任CEO。在与NLRB达成这项和解的几个月后，谷歌现在面临着另一项针对其劳工相关行为的联邦调查。

就此前达成的和解协议而言，起因是一名谷歌员工去年向联邦政府提出申诉，指控该公司限制言论自由，并因其表达了保守观点而解雇了他。谷歌9月与NLRB达成和解，内容是要求该公司在加州山景城总部以及加州帕洛阿尔托Nest Labs办公室张贴政策清单，这些政策包括员工有权组织活动而不会被报复等。但谷歌在达成这项和解时表示，该公司不承认曾从事任何违规行为。

此次最新调查则源于丽贝卡·里弗斯（Rebecca Rivers）和劳伦斯·伯兰德（Laurence Berland）被解雇而在谷歌员工中引发的骚动。今年11月，这两人因涉嫌分享敏感信息而被谷歌突然要求无限期行政休假。随后，伯兰德和里弗斯在旧金山举行了一场集会，要求谷歌恢复其职务，称其由于对该公司处理仇恨政策和移民问题的做法表达了激进立场而被迫休假。当时，共有大约200名谷歌员工参加了集会。

感恩节当周，谷歌解雇了包括伯兰德和里弗斯在内的4名员工，声称其泄露了机密文件，违反了安全规定。谷歌的安全和调查团队在一份内部备忘录中表示，这是一起“罕见的”案件。

这4名前谷歌员工得到了领先的美国总统竞选人伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）和伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）的公开支持，他们在Twitter上发布消息，对谷歌所谓的“反工会”行为进行了抨击。这4人的投诉对象是Alphabet和皮查伊、谷歌以及该公司的联合创始人拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin）。上周，布林和佩奇分别辞去了公司总裁和CEO职务。