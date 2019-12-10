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产量大涨！特斯拉上海工厂停车场停满全新Model 3

2019/12/10 8:20:08来源：网易科技作者：小小责编：远洋评论：

12月10日消息，据外媒报道，最新照片显示，特斯拉位于上海的3号超级工厂（GigaFactory 3）停车场上停满了中国制造的Model 3。这一迹象表明，在获得政府许可，可以向全国各地的客户销售和交付本地制造的电动汽车后，特斯拉已经提高了产量。

图：特斯拉上海工厂停车场停满了中国制造Model 3

特斯拉车主、推特用户@JayinShanghai日前分享了一张照片，上面显示大约500辆Model 3占据了特斯拉上海工厂的几乎所有停车位。这与几天前发布的图片有很大不同，当时停车场上大约停放有100辆新车。

现在看来，特斯拉似乎正在提高Model 3产量，以满足市场的强劲需求。在2019年第三季度财报中，特斯拉曾提及，中国可能成为Model 3的最大市场。

不久前，曾有人亲眼看到运输卡车载着中国制造的Model 3离开特斯拉上海工厂，它们很可能正在被送往客户展厅和配送中心的路上。

12月6日，特斯拉中国分公司宣布，Model 3被列入中国工业和信息化部发布的新电动汽车补贴名单中，表明这家电动汽车制造商获得了向客户交付Model 3的许可。

中国制造的特斯拉Model 3售价35.58万元起，而两款车型的补贴可能会为买家节省最多2.47万元。交货日期也可能比之前估计的2020年1月下旬有所提前。

特斯拉上海工厂于今年1月破土动工，并在10个月内竣工并准备投产。在中国取得的进展表明，特斯拉不仅能够在全球市场上竞争，不久还将开始在全球最大的电动汽车市场分得一杯羹。

特斯拉正计划将其中国快速充电站数量增加到362个，增幅为39%。该公司还将在未来几个月将其服务中心从29个增加到63个。特斯拉的中国高管还创建了微博账户，以便客户可以直接与他们联系。

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关键词：Model 3特斯拉

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