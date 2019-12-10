.NET应用程序支持直接调用WebAssembly模块

WebAssembly Runtime现已添加.NET Core API，开发者可直接在.NET应用程序中调用WebAssembly模块。

Mozilla 宣布由Bytecode Alliance创建的Wasmtime（WebAssembly runtime）现已添加处于早期预览版状态的.NET Core API，这就意味着开发者可以直接在.NET应用程序中调用 WebAssembly代码。

Bytecode Alliance（字节码联盟）是由 Mozilla、Fastly、Intel与Red Hat联合成立的组织，该联盟旨在通过协作实施标准和提出新标准，以完善 WebAssembly在浏览器之外的生态。Mozilla提到，.NET Core作为一个跨平台的Runtime，仍提供对WebAssembly的支持主要三个好处，除了可跨平台共享更多代码之外，还能安全地隔离不受信任的代码，同时凭借着WebAssembly的接口类型(WebAssembly Interface Types)，WebAssembly和.NET可相互传递复杂类型。

虽然我们能够使用.NET Core构建跨平台应用，但如果要使用诸如C或是Rust等原生函数库，这仍然是十分不方便的操作，因为需要函数库为每个平台发布特定函数库版本。不过有了WebAssembly之后，我们可以将其作为桥梁以简单满足上面的需求。原生函数库可以先编译成WebAssembly，然后包括.NET Core在内的许多平台就能使用这些WebAssembly模块，这将简化函数库的发布以及应用程序对这些函数库的依赖方式。

由于WebAssembly是面向网页设计的，网页是一种每次访问网站（读/写数据）都会执行不受信任代码的环境，WebAssembly模块只能调用从主机环境明确输入的外部函数，而且只能在主机分配的内存区域进行读写数据，这种沙盒设计方式也能被应用在.NET Core中，以增加安全性。通过支持WebAssembly，.NET Core也能使用沙盒以执行不信任代码。

另外，Bytecode Alliance力推的WebAssembly接口类型增加了WebAssembly与其他语言的互通性，.NET Core也能从中受益。Mozilla表示，WebAssembly接口类型简化了应用程序与WebAssembly模块间来回传递复杂类型所需的“胶水代码”。当Wasmtime的.NET API最终可以对接口类型进行操作，WebAssembly和.NET之间就能够无缝地传递复杂类型。

最后，Wasmtime新增加的这个.NET Core API尚处于预览阶段，Bytecode Alliance成员仍在对其积极开发中，更新将不保证向后兼容。当前目标是让Wasmtime更为稳定，因此不建议开发者将Wasmtime的.NET Core API用于正式产品开发。