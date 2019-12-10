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Twitter公布2019年度最热话题：打破世界纪录的蛋问鼎

2019/12/10 8:24:14来源：新浪科技作者：维金责编：远洋评论：

北京时间12月10日早间消息，根据2019年的“Year on Twitter”报告，今年全球范围内的热门话题包括“打破世界纪录的蛋”、“权力的游戏”和“可怕的小鸟”。Twitter周一公布了今年平台上最热门的Twitter消息、电视节目、电影、艺人和运动员。

2019年转发最多的Twitter消息是打破世界纪录的蛋。随后是来自艺人BTS的消息，以及人们被小鸟追逐的视频。转发最多的评论是“O jewa ke eng？”翻译过来的意思是“什么正在吞噬你？”

全球范围内讨论最多的电视剧包括“权力的游戏”、“怪奇物语”和“辛普森一家”。排名领先的电影包括“复仇者联盟：终极游戏”、“玩具总动员4”和“小丑”。

全球范围内最受关注的演员包括汤姆·霍兰德（Tom Holland）、克里斯·埃文斯（Chris Evans）和曾达亚（Zendaya）。最热门艺人包括BTS、阿丽亚娜·格兰德（Ariana Grande）和德雷克（Drake）。热门的球队包括巴塞罗那、皇马和曼联。

Twitter还公布了年度最热门的表情符号，笑哭排名第一。

在年底到来之际，其他公司也发布了各自平台的统计数据。Spotify上周公布了2019年最佳榜单，而YouTube则发布了2019年的回顾视频。

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关键词：Twitter

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