Steam秋季更新回顾：新的游戏库/远程同乐，冬季特卖将至

IT之家12月10日消息 今天，Steam在新的博客中回顾了Steam秋季更新的主要内容，如新的游戏库和远程同乐等，另外官方还透露冬季特卖即将到来。

Steamworks 秋季回顾：

Steam 库更新

过去几个月最为重大的通知莫过于 Steam 库更新，该更新于 10 月 30 日结束测试，并在更新 Steam 后面向所有玩家推出。此更新让 Steam 库外观焕然一新，更加突出地显示玩家库里的游戏，也可以轻松地找到想玩的游戏。此更新同时也带来了更好的沟通渠道，便于开发者就更新、活动和通知与玩家及粉丝进行交流。

Steam 远程同乐

Steam 远程同乐于 10 月 21 日开始测试，并于 11 月 20 日结束测试。这一功能让玩家可以通过互联网和朋友共玩分屏或共享屏幕多人游戏，且游戏开发者无需进行任何额外工作。该功能一经推出，立即让 Steam 上的数千款游戏拥有了线上多人游戏或合作游戏功能，而其中很多根本没有内置联网功能。自测试版推出以来，已经通过 Steam 远程同乐进行了超过 350 万个游戏会话，涉及 2400 多款游戏。





每日活跃用户（DAU）报告

上个月，我们在 Steamworks 销售报告门户中添加了每日活跃用户数量和图表。现在，您在查看同时在线玩家数量和图表的同时，还能查看当天的每日活跃用户数量。

最后，Steam 还发出了预告，冬季特卖已近在眼前。