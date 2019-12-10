TIOBE编程语言2019年12月榜单：Java与C再次拉开差距

TIOBE 公布了12月的编程语言排行榜。

TOP 20的榜单如下：

上个月我们对排行榜排名前10的语言进行过简单的分析，虽然本月的前10依旧和上个月的保持一致，但细看的话，两者在数据上还是发生了微妙的变化。从上个月的数据来看，C已经非常接近Java，排在Java后指数仅差0.2%。不过本月Java又再次拉开了与C的距离，它的指数已经超过 C多于 1%。

20名内值得关注的编程语言还有Go、Perl 和 Groovy。其中Go和Perl的排名与上个月相比都有了一定的进步，Go由上个月的20升至本月的15，Perl由21升至20。Groovy的排名则出现了意外的下跌，由14下降至22。

Rust的排名上个月从34上升到了25，并创下历史新高，这个月又下降至31，可谓是起起落落。虽然排名有所下降，不过它的热度却一直在线，毕竟上周微软还宣布正在开发基于Rust的安全编程语言。

对了，TIOBE将在下个月宣布2019年的年度编程语言，目前有四名候选者：Java (+1.3%), C (+1.8%), Python (+1.9%)和 C# (+1.4%)，它们均在前5之内。同样是前5的C++由于其指数稍有下降，所以未能进入候选。Python是去年的年度编程语言，其流行度未见丝毫减弱之势，今年是否还能卫冕？C凭借着物联网的兴起也有着不错的表现，那它有机会获得年度编程语言的称号吗？长期稳坐第一的Java呢？C#也会有机会吗？毕竟它还没获得过此称号。

TOP 10编程语言TIOBE指数走势（2002-2019）

继续看看20名后的排位：

第21-50名的编程语言排行

第51-100名如下，由于它们之间的数值差异较小，仅以文本形式列出（按字母排序）：

(Visual) FoxPro, 4th Dimension/4D, ABC, Alice, Apex, Avenue, Awk, Bash, bc, Boo, Bourne shell, C++/CLI, CL (OS/400), Clojure, Common Lisp, Crystal, cT, Curl, Elixir, Erlang, Factor, Forth, Icon, Inform, Io, J, J#, Ladder Logic, Maple, Monkey, MQL4, NATURAL, OpenCL, Oz, PL/I, PostScript, Programming Without Coding Technology, Pure Data, Red, Ring, S, SPARK, Standard ML, Tcl, Vala/Genie, VBScript, VHDL, WebAssembly, XC, Z shell

TIOBE编程社区指数（The TIOBE Programming Community index）是编程语言流行度的指标，该榜单每月更新一次，指数基于全球技术工程师、课程和第三方供应商的数量。包括流行的搜索引擎，如谷歌、必应、雅虎、维基百科、亚马逊、YouTube都用于指数计算。

值得注意的是，TIOBE指数并不代表语言的好坏，开发者可以使用该榜单检查自身的编程技能是否需要更新，或者在开始构建新软件时对某一语言做出选择。