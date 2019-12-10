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水滴筹回应P病历发起筹款：不通过后续审核无法完成提现

2019/12/10 10:23:16来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月10日消息 水滴筹今日发布声明称，审核通过后，还需提交医疗证明等材料。虚假筹款行为，将被冻结筹款、终止项目、退还款项甚至追究法律责任。今年以来水滴筹就联合多地公安严惩了采取类似方式涉嫌诈骗的5名筹款人。

水滴筹全文声明如下：

作为“救急难”的个人社交网络大病求助平台，水滴筹会在筹款发起、传播、提现等整个过程中，通过材料审核、微信等熟人社交网络传播验证、第三方验证等多种手段对筹款进行全流程动态审核。

求助人在发起时提交身份证明材料、病情证明材料等相关材料，通过平台初步审核之后，还需要根据实时治疗进展提供医疗花费票据、检查报告、出入院证明等医疗证明材料，并经过社交网络的监督验证、提现公示验证等环节，才能最终完成提现。同时，水滴筹除了证明材料审核外，还有医院实地探访、大数据等核实方式保证筹款方式准确。

对于仅仅提交了基础信息而没有通过后续层层审核的筹款，既无法筹集到所需资金，也无法最终完成提现，筹款也会原路退还给赠与人。

该文作者仅仅是发起了求助，看似可以筹款，但因其并未通过社交网络传播验证、大数据验证、第三方验证等后续环节，在水滴筹的全流程动态监控过程中，随时会被定位为虚假筹款行为，冻结筹款、终止项目、退还款项甚至追究法律责任。

关于在发起申请环节只需提交基础医疗证明、身份证明等材料，更多证明材料需后续补充，有必要再解释一下：大病救助本身是一个与病魔斗争和时间赛跑的过程，在这一阶段患者准备齐全所有相关证明有很大难度且需要较长时间，而另一方面常常是患者等钱做手术治疗，我们在积极寻求此间的平衡。但如上所述，从平台全流程的审核机制来看，如果一个项目不符合筹款条件，纵使申请发起了，最终也很难通过平台审核提现。

水滴筹平台严厉谴责通过制作、购买虚假材料骗取网络同情、消耗社会资源和爱心的不当行为!我们亦会采取包括法律手段在内的多种手段以捍卫赠与人的善心。今年以来水滴筹就联合多地公安严惩了采取类似方式涉嫌诈骗的5名筹款人。

水滴筹始终秉持开放的态度，欢迎全社会共同监督，以帮助平台更加有序发展，不断完善互信互助的个人大病求助环境。衷心感谢大家!

北京水滴互保科技有限公司

2019年12月10日

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关键词：水滴筹

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