OPPO推出首款AR眼镜，可实现三维重现

IT之家12月10日消息 在2019年未来科技大会上，OPPO推出了旗下首款AR眼镜。

据介绍，OPPO AR眼镜可实现三维重现，并且配置3D环绕声，使用衍射光波导技术，实现轻薄化和高透率。同时配置手势、语音识别等多模态交互。软件方面，OPPO AR眼镜也配备各种AR内容、游戏以及服务。OPPO称该AR眼镜比Hololens更轻薄，关于该设备更多的信息OPPO并没有透露。

据悉，OPPO AR眼镜将在明年第一季度发布商用版本。