欧洲首获医学认可，脑机设备Flow正改变抑郁症疗法

在上周的东大自动充电房间留言中，不少读者对房间的辐射量表示担忧。其实，早在5G全球落地的过程中，许多地区都对5G的辐射量是否会影响到正常生活表示出了强烈的关心，甚至部分地区出现了抗议行为。

现在只要有新技术，以辐射量为主的副作用似乎成了大家最为关心的话题，对于可穿戴设备则更是如此。

那如果现在告诉你，可穿戴设备不仅辐射量在安全范围内，而且能治疗抑郁症，同时，治疗效果与药物相当，副作用却更小！

难以置信？这项技术不仅已经实现，而且相关产品已经商业化了！

最近，瑞典一家医疗器械公司Flow Neuroscience推出了一款用于治疗抑郁症的新产品，利用持续发射低水平的信号来刺激患者的大脑，从而达到治疗的目的，试图改变抑郁症的治疗方法，引发了患者和市场热议。

值得一提的是，这款名叫Flow的产品目前已经通过了欧洲医疗许可，并且完成了商业化。在英国开售零售价为399英镑，约合3500人民币，建议使用频率是一周需要使用三次，每次使用时间半小时，一个疗程持续六周。

欧洲首个医学认可的抑郁症脑部刺激疗法

说到抑郁症，想必大家都有所耳闻。抑郁症在临床表现上以显著持久的心境低落为主要特征，是心境障碍的主要类型。根据数据统计，全球范围内抑郁症的患者人数约为3.2亿，患病率达到4.4%，我国抑郁症患病率在3%-5%之间。

在此前的数项试验中，已证明使用经颅直流电刺激（Transcranial Direct Current Stimulation，tDCS）可以有效改善抑郁症的症状，Flow正是融合了这项技术。

2019年6月，医疗设备初创公司Flow Neuroscience在瑞典和英国成立，同时政府进一步支持其在欧洲的推广并为临床研究提供资金，研究人员把Flow的脑部刺激耳机和治疗应用程序引入了健康诊断中。

Flow Neuroscience由Daniel Mansson和Erik Rehn在2016年共同创立，他们结合了临床心理学，计算机网络，计算神经科学和电气工程领域的相关知识，研发出Flow，旨在改变抑郁症的治疗方法。

根据官网介绍，公司称Flow所使用的经颅直流电刺激，就感官体验而言，大多数人可能会觉得有点痒。

从官网消息来看，Flow主要刺激的部位是大脑左额叶，而该区域是控制人类某些认知技能及情绪表达的关键部位。信号是以左进右出的方式进行刺激，这样可使大脑左额叶的神经更加活跃，同时降低大脑右额叶的活跃程度。考虑到抑郁症患者大多是大脑左额叶的活跃度较低，这样就可以使左右脑平衡。

听上去有点难以理解，但没关系，操作简单就够了。使用者只需要在手机上下载相关APP就行了。

Flow将大脑刺激和行为治疗有效地进行了结合，具体治疗计划由专业的心理专家制定，制定的标准依据则是患者最近的行为表现。

在很多人都担心的安全性上，Flow称已经取得了CE认证，也符合严格的欧洲医疗器械法律（European laws for medical devices），这意味着从医学的角度上讲，Flow是无害（harmless）的。

目前已经有不少人使用了Flow，就后续反馈的统计上看患者们都表示效果不错。早在2017年的一项包括245名抑郁症患者的研究中，41%的抑郁症患者中至少有一半就表示，症状在6周内消失。而在对照组中，只有22%有类似的结果。

神经科学成为可穿戴设备研究的突破口

包括Flow在内，越来越多的可穿戴设备都充分利用了神经科学。

比如马斯克，他显然已经不满足于用SpaceX将人类送去火星，他的初创公司Neuralink正在开发将大脑与计算机融合的方法。

根据Neuralink团队透露，他们正在开发一种类似螺纹的植入物制成的脑机接口（BCI）。相信未来，这种接口能够与人类（或更确切地说，在人类内部）工作，也就是说，利用思想进行控制。

那么神经科学到底是什么呢？从历史上看，神经科学一直与生物学紧密相连，现在已经与数学、心理学、化学和语言学在内的学科有所重叠。现代神经科学从行为科学中分出不同的分支，包括从研究大脑如何影响行为的行为科学到诊断疾病和评估大脑健康的神经成像。

神经科学是通过研究神经元（神经细胞，本质上是神经系统的组成部分），如何相互作用并产生某些行为和认知功能，从而更好地了解神经系统是如何运作的。神经科学中的认知功能是获取信息和知识的方式。

正是由于与神经科学交叉的学科进步，增强了目前探索神经系统的能力。Neuralink团队的研究使很好的例子，Flow也是。

以Flow为例，如今提供非侵入性神经刺激方法的大脑训练的可穿戴设备数量逐渐增多，这些可穿戴设备都是以少量的电能通过微电极发送到大脑的特定部位，以刺激大脑中的特定神经细胞。

过去已经使用这种类型的脑电刺激来帮助诊断脑部疾病，甚至为创伤后应激障碍提供治疗。我们现在看到的是各种医疗和消费者健康等级的可穿戴设备，它们出于各种原因，将这种控制权移交给普通人的手中，以改善他们的大脑性能。

心理健康慈善机构Mind的斯蒂芬·巴克利（Stephen Buckley）表示，任何有助于有效治疗精神健康问题的措施都是极好的。

“方法的有效性因人而异，可能包括交谈治疗，药物治疗，锻炼，自助和社会支持等。”他补充说，与正在治疗的人保持联系是很重要的。

Flow的临床心理学家兼首席执行官Daniel Mansson表示，人们可以通过多种方式提供反馈。尽管该设备针对的是那些患有抑郁症的人，但也无法强迫所有患者使用。

不过，相关的监管机构已经批准了Flow的使用，“这是一项非常安全的技术”。