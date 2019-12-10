OPPO刘畅：折叠屏正在研发，是否做OS看用户需求

12月10日午间消息，在今日的OPPO未来科技大会上，OPPO副总裁、研究院院长刘畅在接受媒体采访时表示，OPPO的折叠屏产品正在研发中。

他认为，手机未来的形态一定是折叠，OPPO的折叠屏产品正在紧锣密鼓的研发，目前已在折叠屏技术和专利上已有很多储备。

他还谈到OPPO已具备芯片级能力，M1芯片未来可能会商用。至于是否会做操作系统，他则回应称，OPPO会根据用户和产品需要什么，进而去拥有什么样的能力。