2019年度开源社区调查报告：谷歌微软对开源最友好，苹果最差

DigitalOcean 发布了 2019 年度关于开发人员的趋势报告，今年的主题依旧是开源社区。他们对来自全球的 5800 多名受访者进行了调查，以了解他们对开源社区的现状和未来的看法。

调查发现，多数人对开源社区的当前和未来均保有较高的乐观情绪。与去年的调查相比，开源参与度增加了 8％。60％ 的人表示增加了对开源的投入，因为喜欢开源、想学习新技能或为实现目标做出贡献。最看好社区未来发展的是年轻群体。25 岁以下的受访者中有 70％ 的人认为开源技术将具有可持续性，比其他任何一代都更高。

当然也并非所有人都持乐观态度：约三分之一的受访者对开源技术的未来可持续性表示怀疑，主要原因是缺乏资金。

在开源社区的包容性方面，受访者认为仍有很大改进空间。大多数受访者（58％）认为开源社区是友好和包容的，同时有 18％ 的受访者表示感到自己被社区排斥。总体而言，只有 44％ 的人认为开源的多样性状态“非常好”。年轻群体认为开源社区更具友好和包容性，以及协作性。

关于科技巨头对开源环境的影响，人们的意见仍然存在分歧。对于这些公司开源项目和开发的意图、贡献，以及长期承诺，部分人还是持怀疑态度。38％ 的受访者认为大型科技公司的开源许可损害了社区的利益，称其违背了开源的性质，并限制了对项目的访问。在对开源社区的友好度方面，谷歌和微软处于领先地位，苹果则被视为对开源显然不友好。

对于开源社区的现状及未来，总体来说人们还是非常乐观的。很大一部分开发人员表示，他们正在越来越多地参与开源，他们以享受和学习为由，成为社区的一部分。92％ 的人表示，他们至少在某种程度上会继续为开源项目做出贡献。