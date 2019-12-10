雷克萨斯首款纯电动SUV UX300e最早明年春季在中国上市

IT之家12月10日消息 12月10日消息，据国外媒体报道，丰田集团旗下豪华汽车品牌雷克萨斯的首款纯电动SUV UX300e最早将于明年春季在中国上市销售。

此外，这款车将于2020年夏季在欧洲上市，2021年初在日本上市。雷克萨斯未提供这款车在美国发售的时间。

上月，雷克萨斯在广州车展上展示了UX300e。据介绍，这款车配置了201匹马力的前置电机和54.3千瓦时的电池，续航里程可达400公里。

UX300e配置的三重监控系统分别对总电压、电芯、以及整个电池包进行监测，以预防过度充电等情况发生。

此外，这款车配备温度管理系统，在低温和高温条件下均可正常运转，其电池加热系统则针对北方极寒气候，可有效缩短车辆冬季充电时间，延长电池循环寿命。

同时，雷克萨斯还专注于使用有源音响系统，以使UX300e尽可能保持安静。

丰田和雷克萨斯都无法忽视中国的汽车市场，因为中国的汽车市场是丰田本土市场的五倍。获得长期和安全的电池供应是实现电动汽车规模化生产的关键一步。

今年7月，丰田与全球最大的电池制造商宁德时代（CATL）在新能源汽车电池方面达成全面合作协议。

这两家公司一致认为，为了进一步促进电动汽车的广泛使用，稳定的电池供应至关重要，电池技术必须获得进一步发展和进步。为此，它们打算建立联合机制，共同开展具体行动。

同样在今年7月，比亚迪宣布，拟与丰田汽车合作开发电动车及动力电池。这两家公司将结合各自在电动车和电池领域的技术积累和开发实力，致力于开发更具吸引力的纯电动车产品。

今年8月份的时候，丰田还与松下宣布，将于2020年底前成立电池合资公司，其中丰田占大头，持有合资公司51%的股份，而松下持股49%。双方将共同开发、生产高容量电动汽车电池，并力争在2025年之前实现量产。