财多艺就多，艺多了不压身。

这不，马老师这两天又上演了自己的一项“财艺”：乐队指挥。

作为互联网行业的调侃诗，“悔创阿里杰克马（从不碰钱马杰克），一无所有王健林；不知妻美刘强东，下周回国贾跃亭”迎来了第三次更新。

他重新定义了一个成语：多财多艺！

多财马老师！

先来瞧瞧马老师有多少财产。

在10月初的时候，胡润研究院发了百富榜。其中，马老师凭借着2750亿元的身家，再次蝉联了冠军。

你没看错，2750亿！马老师的钱比去年多了2%。

在11月份，阿里在香港上市，披露了马老师当时在阿里的占股情况：6.0%；具体股票数量，则是1,277,691,248股。

用目前阿里在港交所的股价来计算（发稿时，阿里股价大约196元），马老师在阿里的股份市值大概是2505亿港元，约合人民币2253亿元。

用阿里目前在美国的股价计算（今日早间美股收盘时，阿里股价198.74美元），马老师在阿里股份市值也超过了2200亿人民币。

2019年9月10日晚，在阿里20周年晚会上，马老师交棒给张勇，继续着他的“演艺生涯”。

多艺之一：灵魂歌手

在交棒退休那晚，马老师梳着一头的脏辫，身穿铆钉的夹克，手中擎着一把明晃晃的黄色电吉他，放声高歌《怒放的生命》。

马云现场与六万人合唱《怒放的生命》（来源：21世纪经济报道）

尽管有着“假唱”的质疑声，网友还是给予马老师这晚的演唱以极高评价，纷纷表态认为，马老师是一个“被阿里耽误了”的灵魂歌手，毕竟，马老师说过：他后悔创立了阿里。

在第二天，《怒放的生命》原唱汪峰还在微博上，给马老师点了赞。

但，这并非是马老师第一次以灵魂歌手的模样出现在大众面前。在十年前，他就以白发魔女造型登台献唱了狮子王主题曲。

但，要成为大众眼中的灵魂歌手，还需要更惊人的战绩。

2017年，马老师爆发了，先跟天后王菲合唱了一首《风清扬》，然后在跟李健合唱的时候，一举成功将李健带偏，这震惊了所有人！

至于马老师的唱功，据说马云与王菲合作时，曾问高晓松：为什么王菲声音比他大。高晓松这样回答他：你俩声音其实一样大，但王菲的声音更有感染力，这是老天爷赏饭吃，就和你演讲、看人能力一样。

很委婉！

多艺之二：太极高手

马老师酷爱武侠，给阿里所有人都取了个花名，他自己的花名是“风清扬”。

年少时，瘦小的马老师曾把偷井盖的“小贼”打得落花流水；而在西湖边学英语的同时，马老师也开始了练太极，这一练，就是30年。

有资料说，马云拜了至少8位太极老师，在2009年的时候，马老师还拜了某位太极大师为师；至于马老师现在的太极水平，据说李连杰曾说，马老师早就是一个超九段的太极大师了。

自然，马大师也有看走眼的时候，他就曾跟赵薇一起被某气功大师忽悠得不要不要的。

为了太极，马老师邀请来了吴京、甄子丹、邹市明、朝青龙、托尼·贾、向佐、刘承羽、佟大为、李晨、黄晓明一起拍了一个20分钟的电影—功守道。

在电影中，作为主角，马老师以太极一一击败了拳击高手、相扑高手、泰拳高手、咏春高手；当然，最后发现，这都是在马老师脑海里发生的事情。

还是据说，这是他和李连杰推广太极文化的一大举措，他们希望让太极时尚起来，不要变成只有老年人才参与的运动。

这个目标，现在不清楚是否已经实现，只是马老师已经信心满满地向拳王发起了挑战。

站在帕奎奥的身边，马老师摆出架势向梅威瑟发出挑战：我已经准备好了！任意时间，任意地点！

梅威瑟的回复很嚣张：马云是谁？我不认识……