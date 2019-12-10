中国联通开启信令网（DRA等）产品式集采：预算7.83亿

中国联通日前发布2019-2020年信令网（DRA等）产品式集中采购项目招标公告。本次采购分新建和扩容两部分，预算为7.83亿元。

本期采购分新建和扩容两部分，采购预算为78341.24万元(不含税)。其中新建的为新疆DRA节点，容量17.64万MPS；扩容部分则包括四块，分别为DRA扩容990.1万MPS；HSTP扩容14028个等效2M信令链路；固网IMS长途网扩容ICSCF功能升级32套、MGCF IM-MGW 11482个等效E1、I-CSCF处理能力1174万BHSA；CMN扩容4781万BHCA。

公告显示，此次项目中标人数量为2个，并设置两个基本包和两个激励包；

（1）基本包：按中标人综合排名先后顺序，依次获得基本包。其中，基本包1（含新疆DRA）：中标份额55%，中标金额43088万元；基本包2：中标份额35%，中标金额27419万元。

（2）激励包：根据第一、二中标人的评审总价的比值，进行激励包的份额分配。激励包1：中标份额5%，中标金额3917万元；激励包2：中标份额5%，中标金额3917万元；

本项目设置最高投标限价按新建模型和扩容模型分别设置最高投标限价。其中新建模型总价的最高投标限价为：人民币588.2万元(不含税)；扩容模型单价的最高投标限价为人民币48元(不含税)。投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。