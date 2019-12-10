欧盟拟对谷歌苹果等采取更强硬立场，严惩垄断行为

北京时间12月10日晚间消息，据国外媒体报道，欧盟反垄断机构“欧盟委员会”一名高级官员今日表示，欧盟正考虑对苹果和谷歌等科技巨头采取更强硬的立场，迫使它们采取更多措施确保公平竞争。

毫无疑问，此举可能影响到美国的四大科技巨头Facebook、亚马逊、苹果和谷歌。当前，由于竞争对手的不断投诉，这四家美国科技公司已经成为欧盟的反垄断目标。

之前，欧盟委员会对它们采取的措施主要是要求它们停止反竞争行为。情节严重的，可能会处以罚款。显然，欧盟如今认为这些已经不够。欧盟委员会负责市场竞争事务的代理总干事塞西里奥·马德罗·维拉雷霍（Cecilio Madero Villarejo）今日表示，之前的措施可能还不够，尤其是在数字市场。

维拉雷霍说：“在快速变化的市场中，存在一种风险，即之前的措施可能需要太长的时间来实施，而且太难监控。因此，特别是在这些快速变化的市场，我们可能要设计出更明确、更能确保市场健康发展的措施，以确保有效的竞争环境。”

本周一，欧盟反垄断事务专员玛格丽特·维斯特格（Margrethe Vestager）也曾表示，她将对谷歌采取不同的立场。之前，在经过十年的调查后，欧盟已经对谷歌处以80多亿欧元的罚款。

维斯特格称：“我现在对谷歌的了解更多，如果我当初就知道这些，我对谷歌的惩罚会更大胆。”