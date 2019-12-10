视觉中国：公司网站暂停运营，尚不能准确预计自查并完成的时间

IT之家12月10日消息 视觉中国今日晚间发布公告称，国家互联网信息办公室指导有关地方网信办约谈视觉（中国）文化发展股份有限公司负责人，指出公司网站违反国家互联网有关法律法规和管理要求，应立即停止违法违规行为，全面彻底整改。落实有关管理要求，公司网站自即日起开展自查整改，整改期间网站暂停服务。截止目前，公司尚不能准确预计自查并完成的时间，公司正在按照管理要求认真、积极履行内容自查工作。网站恢复的具体时间，公司将另行公告。

12月10日，针对视觉中国网站（域名vcg.com）和IC photo网站（域名dfic.cn）违规从事互联网新闻信息服务、违规与境外企业开展涉及互联网新闻信息服务业务的合作等问题，国家网信办指导天津网信办会同江苏网信办、北京网信办约谈视觉中国网站负责人，指导上海网信办约谈IC photo网站负责人，责令两家网站立即停止违法违规行为，全面彻底整改。两家网站负责人表示，将不折不扣落实管理要求，以严肃认真的态度进行自查整改，即日起网站暂停服务。

有关地方网信办负责人指出，视觉中国网站、IC photo网站违反国家互联网有关法律法规和管理要求，在未取得互联网新闻信息服务许可情况下从事互联网新闻信息服务，在未经安全评估情况下与境外企业开展涉及互联网新闻信息服务业务的合作，严重扰乱网络传播秩序。针对上述问题，两家网站要严格遵守法律法规，切实履行企业主体责任，对违法违规行为进行全面自查自纠，确保类似问题不再发生。