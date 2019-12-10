Switch刚开卖股价就“疯” ，任天堂的幸福来得太快?

“我凌晨12点多就下单了，可能像我这样的标准90后（29岁）玩家已经不多了吧？”12月10日上午，懂懂笔记在朋友圈发现一位晒出Switch订购单的买家，才知道这位即将而立之年的朋友，居然也是一位任天堂的铁粉。

不过，90后95后玩家很可能就是这次Switch国行版的主力消费群体。

在10日当天，根据天猫网站官方的消息：任天堂Switch在天猫上几乎是几个小时就突破了万台销量。12月10日是这款游戏机在天猫首发的日子，据悉截至上午10点，Switch销量就已经超过了1万台，天猫发言人表示有75%的用户是30岁以下的年轻人。

同样，任天堂Switch京东自营店上的预订人数也已经突破了10万人（截至12月9日晚上11:30），苏宁易购为Switch开启的双十二预售据称数量与京东不相上下。难怪12月10日东京股市开盘后，任天堂的股价就“疯了”。

任天堂股价创下近一年来新高



12月10日，受Switch国行版正式发售影响，日本东京股票市场上的任天堂股价涨幅一度达到2.9%，达到了47000日元，最终收盘价为46370日元。这一价格也创下了任天堂股票从2018年5月中旬以来的最高盘中水平。

▲任天堂股价创下一年半以来的最高水平（资料来源：新浪财经）

这次Switch国行版是由腾讯代理，官方建议零售价2099元。基于腾讯和任天堂两方面强大的资源和影响力，这款续航增强版Switch于12月4日中午12时开始预售后，就引起了玩家热烈的反响。

当然，10日当天的市场战绩和股价暴涨，都不代表着Switch自此就一帆风顺、盆满钵溢。因为如今国内的游戏江湖，已经是移动为先、免费为主。有分析人士指出，如今任天堂面对的是一个喜爱手机游戏和免费模式的海量玩家群体，而主机游戏不适合移动以及付费下载（或购买卡带）的方式，会让Switch的相关产品和业务在一定时期内遭遇巨大的挑战。

尽管如此，任天堂似乎也已经做好了迎接挑战的思想准备，包括与渠道商的紧密合作，以及享受1年国行保修服务等措施，都显示了较大的诚意。持积极态度的分析人士表示，如果在服务和性价比方面做好本土化，任天堂的Switch有可能在未来几年成为中国市场份额最大的游戏主机。

目前，这款新品的市场售价为2099元人民币，价格上相当亲民。在预装《新超级马力欧兄弟U豪华版》体验版的同时，国服e商店也能够支持微信支付购买游戏，按照目前《新超级马力欧兄弟U豪华版》299元的售价来看，短期内这款产品还是要凭借“锁服不锁区”，推动主机和配件的销售。

由于可以正常使用海外卡带，所以Switch的老玩家肯定乐在其中，而国服数字版游戏的付费下载前景，多数分析人士仍表示不会太乐观。至于坊间流传的switch国行版卡带将采用“老北京豆汁儿味”添加剂的梗，或许只是玩家们自我解嘲的玩笑罢了。

凭借惯性能继续撬开中国游戏市场？



Switch在过去几年中一直是全球最受欢迎的游戏主机产品之一。这是外界对于Switch的一贯印象，也是很多业内人士看好这款产品未来在中国市场表现的原因。

有外媒对Switch的中国热潮进行了分析，据相关分析人士表示，预计任天堂将在2019年底之前在中国市场售出超过100,000台Switch。或许这样的判断，首先来自于Switch以往的全球战绩。

从2017年3月在全球市场发布至今，任天堂已经在全球销售了4,167万台Switch产品。根据调研机构Wedbush Securities的分析，任天堂在Switch游戏机的整个生命周期内即便在中国的销量没能超过1000万台，也有可能在未来12个月内实现400万至500万台的销量。

但是，这些乐观的分析，是不是有些言之过早？

对于索尼、微软和任天堂等知名游戏机制造商而言，中国是一个独特的市场，因为各方面客观原因，主机游戏只能成为小众中的小众。根据市场研究公司Niko Partners的数据显示，目前各大主机软件和服务在2019年仅占中国游戏市场总营收的1.3%。因此机会肯定存在，但是任天堂能否借此开辟一番新天地，仍要一步一个脚印。

以往这一市场的主要消费群体，都是采用购买海外卡带和海外版主机的形式，这也导致玩家的游戏乐趣会受到很大限制，例如海外版卡带无法进行网络联机。虽然以后国行版Switch的e商店只能下载国服数字版游戏，在国服服务器上联机互动，但对于新用户群体仍是一个利好消息。

这一点，也是未来腾讯要加大力量，培育市场、培育玩家的重点，更是腾讯未来盈利的重头戏。曾经索尼和微软在中国的经历，就是一个明显的前车之鉴。索尼、微软的旗舰游戏机PlayStation 4和XBox One X都是战绩赫赫，但是在中国市场的业绩却极为普通。其中的原因，一是产品的售价过高，二是游戏消费环境所致。

毕竟国内的年轻消费群体是在免费玩移动（网络）游戏的环境中长大。对于任天堂来说，这将是未来几年不断要面对和解决的难题。任天堂和腾讯如何针对这一消费习惯，如何在新用户群体中培养出稳定的付费玩家，将是行业内最令人关注的焦点。

【结束语】

从乐观的角度来看，Switch的售价，以及在线游戏的价格都是一次积极的尝试。这也是外界看好任天堂市场潜力的主要原因。

2099元远比PlayStation 4和Xbox One X便宜很多，如果未来在游戏品类和价格方面超越索尼和微软，任天堂终将会迎来一个新的局面。当然，在做出这一结论之前，很多人都会继续观望。毕竟只有一款国服游戏的状态下，一大票手里没有趸着海外版游戏卡带的玩家，不会去贸然当这个冤大头。