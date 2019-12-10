批量“生造”网红打卡地：商家、企划机构的裂变迷思

打开一些点评应用，只要输入“网红打卡”四个字，你就会看到“一堆”网红打卡地。无论是餐厅、酒吧、艺术馆，还是商业综合体、景区（天然或人造），都会自称适合自拍，能点燃朋友圈，标榜自己为网红地标。



有不少游客、食客认为，这些网红商家、网红景点，之所以能吸引大量消费者、达人去探店、自拍和打卡，自然有其与众不同的亮点。好奇心驱动下，这些网红打卡地就逐渐成为流行的约会地点，甚至是城市的人文地标。



不过，也有不少人约上三五知己、家人亲友前往这些网红打卡地消费、游览后，却发现无论是食材口味、风光景色还是人文环境，都与想象中的相差甚远。唯一与“网红”概念沾边的，只有络绎不绝的客流，以及前来取景的内容创作者。

“有的网红美食、网红景点，到了现场才发现真是连照片都不想拍了，发朋友圈都嫌丢人。”

有网友吐槽说，在部分一、二线城市，自称是“网红打卡地”的商家、景点最多。而一些营造“网红氛围”的主题馆、餐饮场所，与网传照片相差十万八千里，不知道为什么这样的地方能被称为网红打卡地。

那么，这种落差究竟是如何形成的？网红打卡地究竟藏着多少互联网思维的生意经？

越来越多的商业项目是“娘胎网红”



“现在，很多城市里的餐厅、娱乐场所或是景点，一诞生就傍上了网红属性。”

从事空间设计工作的李晓玫，在过去短短半年时间里，主导了广东、福建等地将近20处商业项目的空间设计任务。其中，有超过八成的设计项目，都是“娘胎”里自备网红属性的商业项目。

她表示，在一般消费者的心目中，只有能征服大众味蕾并吸引大量食客的餐厅，才能够称之为网红餐厅；只有风格别致引人入胜的景点，才能称为之网红景点。

“现在很多网红餐厅和网红景点，在建好前就会策划将空间设计做出卖点，再把这个卖点通过网络推广出去。”李晓玫介绍，自己接触的餐厅、商业综合体，甚至是刚开发的景区，都是在前期针对空间设计方面进行规划并植入网红属性。

如一家餐厅在进行空间设计时，提出要加入星空概念，规划出独立的角落，并用灯光营造繁星闪耀的场景，提供给消费的食客，周边的路人来自由拍照，发朋友圈分享，“有些网红餐厅的设计，自拍区域面积甚至比用餐的区域还大。”

再比如某开发商在投入开发商业综合体时，也是预留了大片区域，设计了国内少见的欧式小镇、复古建筑，希望借此吸引大量年轻消费者和专职网红达人前来趴在赵取景，拍摄“大片”在朋友圈传播。

“以前，很多的网红餐厅、网红景点，都是后期通过策划、宣传建立口碑。”李晓玫指出，如今越来越多的餐厅、经典和综合商业项目，大多是在设计之初就在空间设计、功能服务方面提前策划，“生造”出网红属性，让项目在“娘胎”里便具备打造网红打卡地的基础。

有了这样的“软硬件”基础之后，只需通过与网红经济公司的合作宣传推广，即可实现线上的裂变宣传。

至于那些“十大网红餐厅”，“首家XX式网红打卡影院”，“潮人必到的打卡商城”等等策划案，多是区域网媒、自媒体、网络大V配合商业项目“生造”的热点。只要策划的当，短期内就能迅速火爆起来。

一位网红经济公司的市场人员透露，在项目推广宣传的具体操作层面，这些场所、景点通常会在开业、运作之初邀请一部分流量网红来站台背书，通过网红的自拍吸引网友以及消费者前往打卡、消费和分享。

“另外还会利用网红自拍的照片，制作一些打卡攻略，帮用户选取自拍角度、，分享拍摄技巧，打卡最佳时间（季节）等等。”一位美食自媒体作者表示，只要商业项目具备网红“软硬件”条件，再加上区域主流网媒、网红和自媒体的宣传推广，就能够较快地形成一定的影响力。

那么，随着“生造”出来的网红打卡地越来越多，如今的引流效果究竟如何？

“网红打卡”引流效果依旧明显



比如广州天河区，深圳南山区、福田区等地推荐较多的网红打卡地，上述地方的这些网红餐饮场所、体验馆等，的确是人满为患。

“吃的感觉很一般，就是装修风格挺用心的。”一位从某网红餐厅走出来的消费者表示，他是在某红书上看到了这家餐厅的相关推介，感觉餐厅风格别致，气氛浪漫，因此决定和女朋友一同前来用餐，同事多拍一些靓照。

但让他和女友意想不到的是，这家新开业不久的网红餐厅的菜肴出品，却令人十分失望，“约会，拍照还可以，但不会再来消费第二次了。”

同样“迷信”网络上的推荐，到福田某商业综合体内网红星空体验馆拍自拍的许小姐，体验之后也是深感不值。她表示自己看到很多媒体达人推荐这里，不少网红也常来这家星空体验馆拍摄自拍，而且晒出来的照片都超级美。

“图片好漂亮，我和闺蜜都对这里种草了，今天总算约好了一起过来，结果拍了好久都拍不出人家拍的那种感觉。”她无奈的表示，到了现场才看到所谓“繁星”也只是LED营造的场景，“结果门口还有那么多人排队，我真不知道该说什么好，收费六十元也真心不便宜呀。”

当然，网红、自媒体达人大力推荐的网红打卡地，也并非是清一色“差评”不断。就在另外两处网上呼声最高的网红打卡胜地——深业上城以及华润城。

尽管不是周末，但是商场外攒动的人流中，仍有不少身着华丽服饰的时尚青年男女，有的在“造景”前摆着各式各样的造型，一旁还有摄影师拿着专业单反相机不停地拍照。

“我每周都会到这里拍片子。有时很多路人也都会跟风在这里自拍晒朋友圈。”现场一位自称是时尚杂志模特的女生表示，虽然这些别致的建筑、景点都是人为打造的的，但却给摄影爱好者、自拍达人们提供了极佳的摄影场景。更关键的是，这里很多网红打卡场景都是免费的，任何游客、路人都可驻足拍照。

“经常会有直播带货的网红在这里做直播，把一些小景观当成直播的背景。你看那边有些在拍潮服的，就是在做直播卖货呢，每周都能见到她们几个。”无论是在网红餐厅，网红场馆门口排长龙的消费者，还是在综合体外取景自拍的业余模特、直播网红，都是商圈热闹氛围的衬托。

人气，跟这些网红打卡地带来了“生意“，体验，也让这些这餐厅、商家、开发商（综合体）有了不同的“未来”。

投入低，裂变快，“网红打卡”备受青睐



“打造网红打卡地，除了快速引流之外，还能够持续产生裂变。”

在一家行销全案机构担任策划工作的徐衡告诉懂懂笔记，最近一年来，不少企业、商家寻求营销策划合作时，都会要求包装、宣传自身的“网红地”特质，营造打卡氛围。

相比邀请明星、小鲜肉代言或是站台等高投入品宣举措，如今不少商家、金主更愿意将宣传、推广预算投入在项目本身，通过打造网红打卡地的方式进行高性价比营销，“试想一下，现在请个香港三线明星站台，出场费用也要二三十万吧。”

在他看来，如果将同样的费用用在相关网红的内容推广上，效果可能会更加优异，这些网红背后的粉丝数量，丝毫不比普通影视明星少，同时还具备传播的长尾效应，可以源源不断地引流。

徐衡表示，无论是邀请网红站台，还是将商业项目包装成网红打卡地，面对的都是关注网络、好奇心强、冲动消费的时尚年轻群体。这些用户除了会追随网红的介绍，笃信网络上的宣传，还会跟风分享，传播打卡自拍的照片，“身边的朋友一看，这地方还不错，也会跟风来打卡自拍。”

从众效应，网红效应，是如今网红打卡“模式”的火爆原因。

这种宣传“裂变”的确持续时间更久，再加上网红圈新人、尾部小网红对头部大V的追随、模仿，导致很多网红打卡地被多维、叠加地进行传播。

“而且后续用户裂变、小网红的传播，甚至是一些综艺节目的取景，都无需商家再投入了。”徐衡总结道，用网红打卡的概念打造商业项目，简而言之就是效率高、范围广、更精准。

据媒介智讯的相关的调研报告显示，2019上半年，受环境影响国内广告市场重新进入新的调整期：市场总体营收整体下滑8.8%，其中传统媒体的营收同比下滑高达12.8%。

大势之下，新的网络营销模式也在不断被创造和升级。

相比传统的营销、广告形式，投入更低，成效更明显的网红打卡玩法，正在成为企业、广告主青睐的重要营销策略。但是，一旦这种方式开始“粗制滥造”，未来“网红打卡推广模式”的前景恐怕也会遭遇挑战。



无论是为了吸引消费，还是为了吸引流量，随处可见的网红打卡地的确是为为城市增添了几分活力，但是“生造”的网红打卡是否正在泛滥，又到底能够火多久，只能看策划机构、网红和金主们的“操守”了。