《英雄联盟》WE战队官宣：中单选手xiye正式离队

IT之家12月10日消息 今日晚间《英雄联盟》WE战队通过微博正式官宣，中单选手WE.xiye（苏汉伟）正式离队。

官方在专题文章中表示，在了解并尊重选手个人意愿的前提下与xiye选手进行沟通与友好协商，但最终xiye选手与俱乐部未能成功续约，愿他在之后的职业道路上能一切顺遂，完成自己的梦想。

原文如下：

西安曲江WE电子竞技俱乐部英雄联盟分部中单选手WE.xiye（苏汉伟）正式离队。

合约到期前及转会期间，在了解并尊重选手个人意愿的前提下，我们多次与xiye选手进行沟通与友好协商。很遗憾，最终xiye选手与俱乐部未能成功续约，愿他在之后的职业道路上能一切顺遂，完成自己的梦想。

想说的话，该从何说起？

自古英雄出少年，xiye自2013年出道起就是那个被大众所认可的“天才少年”。在刺客崛起的时代，皎月、卡萨丁、妖姬、安妮等英雄，在xiye的手里横行。在召唤师峡谷，他绘制出了属于自己的地图。三角草，出其不意的杰斯伏击；中路塔，卢锡安果敢单杀；龙坑外，卡萨丁五杀扭转战局；高地下，妖姬从容进出丝血反杀……

他始终是那个执着追梦的少年，从成为职业选手的那一刻，xiye就对自己严格要求，始终朝着一个目标奋进。极其自律的他，对自己的Rank时间有着强烈的把控，为了加深自己的英雄池，一个新英雄时常训练到清晨，他说“这样我才能给教练最大的限度去发挥”。一点点的努力，都是为了赢多一分的可能。英雄联盟不仅仅是一个人的游戏，在历经重组和带新人的过程中，小伟担当起了队伍指挥的责任，他舍掉个人的“秀”，随着版本、队伍的需求拿更多功能保护型的英雄，也都是为了团队的胜利，这是小伟在赛场上的成长，也是我们始终选择相信他的原因。

关于性格，不善言辞的他，总是会在每一个为数不多，面对粉丝的时刻真诚地说着“谢谢大家”，你们每一次的应援、每一次的付出，他都记在心间：“我不想辜负粉丝，我不想让他们失望。”

“离别这种事，应该不会发生吧”。

七年时光，青涩至成熟，相聚至离别。

你为逐梦而去，愿你此程如愿。

感谢xiye为WE作出的所有贡献，

这里永远会是你的家，

我们衷心的祝福

——你想要的都会有。