鲨纹科技官方回应哈佛专家质疑：罗老师说的95%是一个大概数字

IT之家12月11日消息 针对哈佛专家前几日回击“首席忽悠官”罗永浩,称美国过时的鲨鱼皮技术不靠谱,鲨纹科技官方昨晚在微博回应称:“罗老师在发布会上说的95%抗菌只是一个实验室试验的大概数字。”

具体回应内容:

Impact of engineered surface microtopography on biofilm formation of Staphylococcus aureus报道的是Brennan教授实验室对Sharklet研究初期的观察,采用的是浸没式生物膜生长试验。

在该试验中,Sharklet表面被持续浸没在高浓度菌液(107 CFU/mL)中长达21天,这测试的其实是极端条件下Sharklet表面的抗菌性能。在日常实际使用中,没有任何物品的表面会被暴露在这样的条件下。即使在这样极端的实验条件下,Sharklet表面对金黄色葡萄球菌仍有43% (Day 2)–87% (Day 14)的抑制作用。

日常生活用品在使用时肯定会有常规清洁(否则即便百分之百抑菌,也解决不了灰尘和污渍等问题),Sharklet技术可以大幅度抑菌,也可以在沾染细菌后易于清洗。但使用Sharklet技术并不能替代常规清洁,它只是在两次清洁之间大幅度减少细菌在产品表面的积累,并且能够减少甚至消除化学洗洁剂之类的使用。

在使用更能模拟日常使用情形的测试方法时,Sharklet表面对金黄色葡萄球菌(包括耐甲氧西林金葡菌)、绿脓杆菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、鲍曼不动杆菌等细菌都有高于95%的抑制作用。这些结果发表在如下同行评审的论文中:

Surface micropattern limits bacterial contamination

Micro-patterned surfaces reduce bacterial colonization and biofilm formation in vitro: Potential for enhancing endotracheal tube designs

Surface micropattern reduces colonization and medical device associated infections

罗老师在发布会上说的95%抗菌基本上是来源于这些数据,并且在发布会上也列举了一些具体细菌的测试结果的真实图片。

由于Sharklet的抗菌效果在一定程度上取决于表面材料和细菌种类,95%只是一个实验室试验的大概数字。我们的合作企业在对产品的表面进行抗菌测试后,会在产品上市时提供实际抗菌测试结果的数据。