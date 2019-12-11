美参议员抨击苹果和Facebook对用户数据加密的做法

美国参议员周二对苹果和Facebook的数据加密做法进行严厉抨击，并威胁要对该技术进行监管，除非两家公司将加密的用户数据提供给执法部门。

在美国参议院司法委员会的一次听证会上，民主党人和共和党人罕见的统一战线，他们援引了虐待儿童和大规模枪击事件的案例。在这些案件中，加密技术阻碍了关键证据的获取，阻碍了调查。

自今年早些时候Facebook宣布计划将端到端加密扩展到其消息服务以来，该公司一直在与多个国家的政府角力。它的即时通讯应用WhatsApp已经加密。

今年10月，美国总检察长威廉∙巴尔、英国和澳大利亚的执法部门负责人呼吁，Facebook不要继续执行其计划，除非允许执法官员走后门，访问数据。

Facebook旗下WhatsApp负责人Will Cathcart和Messenger负责人Stan Chudnovsky签署的一封信中拒绝了这一呼吁，并一同公布了公司的书面证词。

他们写道：“你要求获得执法部门的‘后门’访问权，这将是送给罪犯、黑客和专制政权的礼物。”“这不是我们准备做的事情。”

苹果公司在2016年经历了一场关于加密的法律战，当时美国联邦调查局试图获得加州圣贝纳迪诺一名被杀的伊斯兰国（Islamic State）同情者的iPhone，此人杀害了该县的多名员工。

这种立场有助于提升苹果公司在保护用户隐私方面的声誉，然而Facebook近年却来在处理个人数据方面陷入了一系列丑闻。