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苹果警告：只能用苹果清洁布擦拭特殊版Pro Display XDR显示器

2019/12/11 7:07:50来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月11日消息 在今天早些时候新的Pro Display XDR显示屏正式开卖之后，苹果发布了新的支持文档，概述了如何保持显示器清洁。

苹果的支持文档包括有关标准Pro Display XDR以及带有纳米纹理哑光涂层的型号的说明。购买Pro Display XDR时，包装盒中内含苹果清洁布，它是清洁过程中不可或缺的部分。

对于标准版的Pro Display XDR，苹果的说明很简单，你可以使用苹果清洁布或任何其他“干净，干燥的超细纤维布”擦拭显示屏上的灰尘和污迹。苹果公司表示，如果你需要对玻璃进行额外的清洁，请使用“少量的水”，并且不要使用任何含有丙酮的屏幕清洁剂。

但是，对于带有苹果独特的纳米纹理哑光涂层的Pro Display XDR，清洁会有些复杂。苹果公司表示，“不应”使用非苹果清洁布清洁纳米纹理玻璃，也不要使用水或任何其他液体。如果那块布丢了怎么办？你必须联系苹果索要新的清洁布。

Pro Display XDR的纳米纹理亚光饰面要加价1,000美元。根据苹果的说法，这种纳米纹理涂层提供了“在纳米级蚀刻的玻璃，从而降低了反射率并减少了眩光。”据推测，这种高级工程技术就是为什么不应该使用任何非苹果清洁布来清洁显示器的原因。

苹果还概述了如何清洁清洁布：

  • 用洗洁精和水手洗清洁布

  • 彻底冲洗

  • 让清洁布风干至少24小时

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：Pro Display XDR

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