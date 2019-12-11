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库克谈苹果创新能力：未来还会有进步，智能手机市场尚未达到顶峰

2019/12/11 7:28:36来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月11日消息 据MacRumors报道，苹果公司首席执行官蒂姆·库克近日在接受日本新闻网站日经新闻的采访中，谈论了诸如隐私、制造和健康等熟悉的话题。

库克在东京拜访了苹果供应商精工（Seiko Advance），会见了该地区的开发商；此外还参观了一所小学，并在当地几家苹果商店驻足。

库克表示，苹果公司会在全球范围内挑选最好的供应商和制造商；目前苹果公司已经在美国创造了超过200万个就业机会，有规模很大的制造业，不仅仅是组装最终产品。

在谈到苹果的创新能力时库克表示，智能手机市场还没有达到顶峰，未来还会有进步。

“据我所知，没有人会把一个12岁的孩子称为成年人，”库克说。“有时这些台阶很大，有时这些台阶很小。但关键是要让事情变得更好，而不是为了改变而改变。”

“公司的精神和DNA在创新方面从未如此强大，产品线从未如此强大。”

库克接着说，他相信苹果对人类最大的贡献将是健康，他之前已经提到过很多次了。他特别指出，苹果手表的心电图功能是苹果进步的证据。

库克还谈到了竞争和垄断，声称苹果的竞争对手比地球上任何一家公司都要多。苹果正面临美国和欧洲的监管机构对其应用商店政策的调查，指控称苹果对第三方应用程序开发商拥有不公平的优势。

“如果不被滥用，垄断本身并不是坏事，”库克说，同时坚称苹果在任何领域都不存在垄断。“这些公司面临的问题是，他们是否滥用了权力？但这是监管机构的决定，而不是我的决定。”

库克以一个关于隐私的长篇大论结束了采访，隐私是他经常谈论的话题。他再次重申，客户不是苹果的产品。

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关键词：库克苹果

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