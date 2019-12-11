印度重申谷歌豁免权，无需对2009年后平台第三方诽谤内容负责

北京时间12月11日早间消息，据国外媒体报道，印度最高法院裁定，Alphabet旗下的谷歌对2009年之后发布在其平台上的诽谤性内容不承担责任，重申了这个世界第二大人口大国的互联网公司豁免权。

本次裁决重申了2015年的一项判定，对社交媒体企业、线上零售商以及服务服务上等来说是一种解脱，此前这些企业都面临着来自印度政府的越来越严格的监管措施，监管机构此前要求企业对线上内容进行管理。印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）领导的政府，计划制定监管社交媒体平台的规则，并制定一项数据隐私法，寻求在违规行为发生时对企业征收大额罚金。

然而，印度最高法院同时裁定，在2009年之前提起的案件中，谷歌将不得不面临诽谤指控。2009年，印度修订了该国的信息技术法，为线上社交媒体服务上提供了豁免权，使其不受第三方发布的内容的影响。只有在法院下达命令之后，平台才会删除内容。

这起案件起源于印度南部安得拉邦，当地一家建筑材料公司Visakha Industries Ltd.起诉谷歌，起因是谷歌平台上出现了一篇博客文章，该文章反对使用和制造石棉水泥板。在州最高法院做出不利于谷歌的裁决后，谷歌向印度最高法院提出上诉。然而，谷歌仍将面临诽谤指控，因为本次案件是在2009年修正案之前提出的。

谷歌坚称，这篇文章既非谷歌所发，该公司也并不认可其说法，并表示谷歌只是一个平台提供方。