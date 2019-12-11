Python获Mozilla和扎克伯格夫妇40余万美元资助

Python软件基金会近日发文宣布，收到来自 Mozilla Corporation和Chan Zuckerberg Initiative（CZI）的资金赞助，共计407,000美元。这笔款项将用于支持 pip（Python软件包安装程序）2020年的工作开展。“几乎整个Python软件项目的生态系统都依赖于pip，该项目将帮助每个人更轻松地安装软件、诊断和修复问题以及维护基础架构。”

Python 软件基金会已对此制定了详细的三阶段工作计划：

第一阶段将在2020年初进行，包含一些基础工作；

第二阶段称为分解工作（resolver work），计划于2020年3月至6月进行；

第三阶段定于2020年6月至12月进行，重点是维护和可持续性工作。

具体到每笔款项，也已经有了相应规划。Mozilla开源支持奖提供的 207,000美金计划用于Python开发，以及初步的用户体验研究和设计工作，这笔钱将支撑5个月。Python开发工作包括解决未处理的 issue和PR、重构逻辑、与下游项目和用户协作等等。用户体验工作则包括查阅错误报告和帖子、采访用户、运行用户测试等。

陈和扎克伯格基金会（CZI）捐赠的200,000美元将用于12个月的Python开发、测试基础架构和项目维护，以及为期4个月的用户体验研究和设计工作，还会用来支撑部分开发人员的差旅费用。

两种来源的资金都将用于项目管理，其中包括计划、测试和与利益相关者的沟通，以及Python 软件基金会的行政工作。

Python 软件基金会表示，他们正在进行pip依赖解析器的下一代重写。该项目陷入了巨大的技术债务，不过重构工作已接近尾声，原型功能现已投入使用。今年六月，他们向Mozilla和CZI提交提案，并最终获得了这两笔资金。接下来，工作组还将继续为 pip、manylinux、PyPI等继续寻求资金支持。

最后介绍一下这两个提供资助的基金会：

Mozilla开源支持（Mozilla Open Source Support，MOSS）奖励计划由Mozilla Corporation运行，它专用于支持开源项目，包括软件、硬件和固件。奖金通常在5,000美元到150,000美元之间。

陈和扎克伯格基金会（Chan Zuckerberg Initiative，CZI）由扎克伯格夫妇创立。这次向 Python 软件基金会提供资助的名目是“用于科学的必要开源软件”（ Essential Open Source Software for Science）。

Python 软件基金会公告原文：https://pyfound.blogspot.com/2019/12/moss-czi-support-pip.html