苹果macOS Catalina 10.15.2正式版发布，修复大量Bug

IT之家12月11日消息 今天凌晨，苹果推出了iOS13.3正式版，同时macOS Catalina 10.15.2正式版也来了，本次更新主要修复了大量错误，增强了系统的稳定性。

更新日志：

音乐

· 恢复了用于管理音乐资料库的栏浏览器视图

· 解决了专辑插图可能无法显示的问题

· 修复了播放期间音乐均衡器设置可能还原的问题

iTunes遥控器

· 支持通过 iPhone 或iPad远程控制Mac上的“音乐”和“视频”App

照片

· 解决了可能导致某些.AVI文件和.MP4文件显示为不受支持的问题

· 修复了新创建的文件夹不会显示在“相簿”视图中的问题

· 解决了相簿中手动排序的图像可能以乱序打印或导出的问题

· 修复了在打印预览时无法正常使用缩放以裁剪工具的问题

邮件

· 解决了“邮件”的“偏好设置”窗口在打开时可能显示空白的问题

· 解决了可能无法通过撤销来取回已删除邮件的问题

其他方面

· 提高了通过“访达”将图书和有声书同步到iPad或iPhone的可靠性

· 修复了“提醒事项”App的“今天”智能列表中提醒事项可能乱序显示的问题

· 解决了在“备忘录”App中键入时可能出现卡顿的问题