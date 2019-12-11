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苹果macOS Catalina 10.15.2正式版发布，修复大量Bug

2019/12/11 8:52:53来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家12月11日消息 今天凌晨，苹果推出了iOS13.3正式版，同时macOS Catalina 10.15.2正式版也来了，本次更新主要修复了大量错误，增强了系统的稳定性。

更新日志：

音乐

·    恢复了用于管理音乐资料库的栏浏览器视图

·    解决了专辑插图可能无法显示的问题

·    修复了播放期间音乐均衡器设置可能还原的问题

iTunes遥控器

·    支持通过 iPhone 或iPad远程控制Mac上的“音乐”和“视频”App

照片

·    解决了可能导致某些.AVI文件和.MP4文件显示为不受支持的问题

·    修复了新创建的文件夹不会显示在“相簿”视图中的问题

·    解决了相簿中手动排序的图像可能以乱序打印或导出的问题

·    修复了在打印预览时无法正常使用缩放以裁剪工具的问题

邮件

·    解决了“邮件”的“偏好设置”窗口在打开时可能显示空白的问题

·    解决了可能无法通过撤销来取回已删除邮件的问题

其他方面

·    提高了通过“访达”将图书和有声书同步到iPad或iPhone的可靠性

·    修复了“提醒事项”App的“今天”智能列表中提醒事项可能乱序显示的问题

·    解决了在“备忘录”App中键入时可能出现卡顿的问题

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关键词：macosmacOS Catalina

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