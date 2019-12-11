条形码共同发明人去世享年94岁：他改变了很多行业

12月11日消息，据外媒报道，美国工程师、条形码共同发明人、前IBM员工乔治·劳雷尔(George J. Laurer)已于上周去世，享年94岁。

根据家人发布的讣告，劳雷尔的葬礼于美国时间周一在他的家乡北卡罗来纳州温德尔市（Wendell）举行。劳雷尔上周在家中去世。

劳雷尔被认为是通用产品代码(UPC)即条形码的共同发明人，现在这种条形码已用于无数产品、服务及其它项目上，人们通过扫描它可以快速识别产品及其价格等。

根据IBM网站上发布的悼念文章，1969年，在北卡罗来纳州首府罗利晋市（Raleigh），劳雷尔普升为IBM高级工程师和科学家。

IBM的悼念文章称：“仅仅几年后，也就是1973年，劳雷尔就带头开发了如今无处不在的条形码，这一符号几乎改变了世界上的每一个行业。”

劳雷尔在IBM的同事诺曼·伍德兰(Norman Woodland)被认为是最早提出条形码概念的人。他最初是基于摩尔斯电码(Morse code)发明条形码的。伍德兰已于2012年去世。

伍德兰于1952年申请了这一概念的专利，但当时距低成本激光和计算机技术出现还有数年时间，他未能在该概念基础上做进一步开发。

20年后，劳雷尔开发了一种可以数字化读取代码的扫描仪。他还在条形码中使用条纹图案，而不是此前伍德兰所使用的圆圈图案，因为事实证明后者不适合印刷。

IBM于1973年推出了这一产品，次年6月26日，在俄亥俄州特洛伊市（Troy）的一家超市进行了第一笔条形码交易。

首个使用条形码的产品是一包箭牌(Wrigley)多汁水果口香糖，目前这包口香糖正在华盛顿的史密森尼国家历史博物馆(Smithsonian National Museum of American History)展出。