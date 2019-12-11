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所有受支持树莓派开发板增加新的Ubuntu镜像

2019/12/11 11:25:52来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

Canonical 发布了针对所有受支持的 Raspberry Pi 单板计算机的 Ubuntu 镜像更新，具有开箱即用的 USB 端口功能和各种错误修复。

而就在上个月，Canonical 曾承诺在所有 Raspberry Pi 板上全面支持其流行的 Ubuntu Linux 操作系统，包括 Raspberry Pi 2，Raspberry Pi 3 和最新的 Raspberry Pi 4 模型。据了解，Ubuntu 19.10 附带一个 Linux 内核错误，阻止在具有 4GB RAM 的 Raspberry Pi 4 SBC 上的正式 arm64 镜像中开箱即用 USB 端口。

现如今，该公司则为所有受支持的 Raspberry Pi 单板计算机发布了更新的 Ubuntu 镜像，以修复该错误并为用户提供 Raspberry Pi 4 板的 4GB RAM 版本的全功能 USB 端口。更新的 Raspberry Pi 映像很可能还包含其他错误修复和调整，以使您在小型计算机上的Ubuntu体验更好。

同时，Canonical 方面还宣布，它计划与 Raspberry Pi 基金会合作，为社区提供正式支持的 Ubuntu 映像，用于每一个新发布的 Raspberry Pi 单板计算机。此外，该公司还计划在不久的将来为 Raspberry Pi 提供 Ubuntu Server LTS 和 Ubuntu Core 操作系统。

Canonical 表示，“我们正在努力为 Raspberry Pi 板上的 Ubuntu 提供出色的官方支持。下一步，我们将在 Raspberry Pi 板上提供 Ubuntu Server LTS 和Ubuntu Core。我们的目标是与 Raspberry Pi 基金会合作，以在每个新发布的 Raspberry Pi 开发板中提供受官方支持的 Ubuntu 镜像。”

详细信息：

https://ubuntu.com/blog/updated-images-of-ubuntu-for-the-raspberry-pi-2-3-and-4

https://news.softpedia.com/news/canonical-releases-updated-ubuntu-images-for-all-supported-raspberry-pi-boards-528521.shtml

下载地址：https://ubuntu.com/download/raspberry-pi

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关键词：树莓派开发板Ubuntu

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