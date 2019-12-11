比亚迪斩获印尼最大纯电动车订单：200辆T3电动车

12月11日消息，据国外媒体报道，印尼最大的出租车运营商Blue Bird向比亚迪订购了200辆T3电动车，这是印尼历史上最大的全电动出租车订单。

这些电动车将加入比亚迪25辆e6全电动出租车的行列。过去几个月，e6一直在印尼运营，行驶里程超过200万公里。在这200辆T3电动车中，150辆将留在雅加达，另外50辆将前往巴厘岛。

今年早些时候，比亚迪与雅加达的BRT运营商Trans Jakarta签署了一份谅解备忘录，探讨将其车队电动化的可能性。

除了电动车订单，比亚迪今年还获得了多笔纯电动大巴订单。

今年12月6日，比亚迪与欧洲领先公共交通运营商凯奥雷斯（Keolis）荷兰分公司正式签署合作协议，宣布中标荷兰259台纯电动大巴订单。该公司预计，所有车辆将于2020年底投入荷兰爱塞尔-维赫特地区运营，

这是迄今为止欧洲最大的纯电动大巴项目，本次协议的签订更进一步强化了比亚迪在欧洲领先新能源解决方案供应商的地位。

上月中旬，比亚迪在哥伦比亚成功中标379台纯电动大巴订单，中标运营期限为15年。此批次大巴计划将于2020年下半年交付当地公交运营商。

这是迄今为止哥伦比亚最大的纯电动大巴订单，也是该公司目前在美洲斩获的最大的纯电动大巴订单。

本月初，乘联会公布了2019年10月中国新能源车销售排行榜，排名第一的是比亚迪，其月销量已经破万（12042辆），紧随其后的北汽新能源，有超过8000辆新能源车售出。比亚迪相较第二名的北汽新能源有接近30%的大幅领先。