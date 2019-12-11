绝美CG难抵销量惨剧，Magic Leap决定转型商用市场

Magic Leap最近的境况向我们证明了单纯的靠CG动画吸粉并不是长久之计，若是没有什么真材实料，被市场所抛弃也只是一瞬间的事儿。在面对销量不佳、管理人员甩锅以及离职潮等等问题下，Magic Leap表示他们还会坚挺一段时间，但未来业务将会转向商用市场。

Magic Leap在2018年底发布了自己的第一款AR眼镜产品Magic Leap One，但最近Magic Leap表示这款眼镜在今年上半年仅卖出6000台，远远无法达成自己年销10万+的目标。基于这样的销售困境，Magic Leap推出了Magic Leap 1来替代之前的Magic Leap One，虽然你还是能以个人名义买到它，但Magic Leap强调这款全新的产品将会着重面向商用市场以及专业应用客户。

虽然无论是从命名还是外观上来看，Magic Leap 1都只不过是Magic Leap One的克隆而已，但Magic Leap表示他们会为这款产品带来更丰富的软件套装以及更高规格的“企业级组件”，从而帮助用户完成更为专业和定制化服务，当然它也会变得更贵。

Magic Leap认为目前AR消费级市场体量不足，这也是为什么大多数AR公司都将精力转移到了ToB领域。不过这也就代表Magic Leap在转型后将会遇到微软、爱普生以及Vuzix等强劲的对手，更别提这些品牌早已在商用AR领域耕耘多年，此番入场的Magic Leap真的会比消费市场过得更好吗？