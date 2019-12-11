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罗技为苹果Pro Display XDR推出4K磁吸网络摄像头，售价1598元

2019/12/11 11:43:06来源：威锋网作者：Ruins责编：远洋评论：

苹果新推出的起售价39,999元的Pro Display XDR具有许多功能和高端规格，遗憾的是它独独缺了用于视频通话的网络摄像头。这也给了配件厂商们发挥的空间，出手迅猛的罗技（Logitech）就在XDR发售同一时间上架了一款专为其打造的4K Pro磁吸网络摄像头，填补了规格表上的空白。

该摄像头售价1,598元人民币，专为苹果最新的专业显示器设计，让用户能以极其清晰的4K超高清分辨率进行沟通、协作和录像。先进的HDR技术确保画质清晰、色彩生动，而RightLight™3技术则可在光线不足和阳光直射的环境下自动调节摄像头。牢固的磁吸支架可轻松固定，即使向上或向下倾斜也能保持稳定。

在技术方面，罗技4K Pro磁吸网络摄像头最多支持4K视频流，并具有两个集成的麦克风，支持噪音消除。整个产品采用苹果风格的阳极氧化铝表面处理，与桌面设备和专业显示器相匹配。另外，它也可以使用随附的数据线直连到Mac Pro或16英寸MacBook Pro。

1,598元对于网络摄像头解决方案来说绝对称不上便宜，不过大家对Pro Display XDR价格昂贵的配件早已不陌生，比如7,799元的Pro Stand支架和1,599元的VESA支架转换器。该产品现已可以在苹果官方商城购买。

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：罗技Pro Display XDR

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