久等了：苹果iOS版Lightroom已正式支持照片直接导入

Adobe今天宣布了其摄影应用程序的12月更新，其中最重要的功能是可以在Lightroom中为iOS和iPadOS直接导入照片。

iOS和iPadOS 13.2现已允许将原始文件从相机和存储卡直接导入Lightroom。此前，用户需要先将照片导出到iPhone或iPad本地相册，然后才能在Lightroom中导入，由于照片数据很大，可能后续你还得从iOS设备上把它们删除掉以节省空间。

而现在，用户将能够完全绕过iOS相册，一步完成内外部存储的直接导入。

自从Lightroom for iOS发布以来，用户们就一直期待直接导入功能，但是直到iPadOS可以支持外部存储连接时，它的实现才离我们越来越近。今年早些时候，苹果还通过添加Siri快捷方式来变相支持该功能。

同时，iOS和iPadOS设备也获得11月份已登陆Android和ChromeOS设备的高级导出功能。用户能够将多张照片导出为原始，DNG，JPEG和TIF文件，并且提供更多自定义元数据包括水印，文件名，输出锐化和色彩空间的选项。

作为今天更新的一部分，用户还可以通过网络，台式机和移动设备将照片添加到共享的Lightroom相册中。