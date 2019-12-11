小米要卖矿泉水？已申请矿泉水瓶外观专利

IT之家12月11日消息 小米公司因为产品线众多，因此网友戏称其为“杂货铺”，而令人意外的是，据IT之家网友投稿，小米竟申请了一个矿泉水瓶外观专利。

据悉，该外观专利的申请时间为今年4月30日，公开时间为12月10日，专利申请人为北京小米移动软件有限公司，发明人是黄苏雁和何春言。

专利显示，该外观设计产品的名称为矿泉水瓶，产品用于盛装液体。

不知小米是否真的会卖矿泉水，你觉得小米为何要申请这个专利呢？