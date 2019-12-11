小米要卖矿泉水？已申请矿泉水瓶外观专利

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家12月11日消息 小米公司因为产品线众多，因此网友戏称其为“杂货铺”，而令人意外的是，据IT之家网友投稿，小米竟申请了一个矿泉水瓶外观专利。
据悉，该外观专利的申请时间为今年4月30日，公开时间为12月10日，专利申请人为北京小米移动软件有限公司，发明人是黄苏雁和何春言。
专利显示，该外观设计产品的名称为矿泉水瓶，产品用于盛装液体。
不知小米是否真的会卖矿泉水，你觉得小米为何要申请这个专利呢？
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有