教程：中国联通用户如何在iPhone上体验VoLTE功能

随着 iOS 13.3 正式推送，中国联通用户等待已久的VoLTE功能也正式到来了。虽然此前有部分用户已经开通了这一功能，但碍于系统适配的原因，实际体验并不好。

联通VoLTE高清语音通话服务- VoLTE（Voice Over LTE）是指通过4G高速网络连接的语音及视像电话服务。VoLTE通话的主要优势有：

1. 拨号更快，相比传统2/3G时代手机，开通VoLTE功能之后拨号速度更快；

2. 音质更好，中国联通VoLTE是基于中国联通FDD-LTE网络的一种IP数据传输技术，将语音与数据相互转化，以数据形式发送和接收，能够实现更佳的通话音质；

3. 通话时不断网，传统2/3G/4G手机时代通话时需切换网络至语音功能，此时手机就掉网了，通话过程中你没法说去其他App里查些信息或者有人给你发微信你都不知道，在启用VoLTE后，通话期间手机顶部4G信号（明显标识）还在，可随时切换各种App联网查信息或微信继续接收推送信息等。

那么中国联通用户要如何在iPhone体验到VoLTE功能呢？

前面也说了，iOS 13.3打通了此前的系统配置问题，所以体验上中国联通VoLTE的第一步是将iPhone升级至iOS 13.3。紧接着，你还需要更新iPhone上的运营商设置，操作如下：

1.确保你的设备已连接到Wi-Fi或蜂窝移动网络。

2.轻点“设置”>“通用”>“关于本机”。如果有可用的更新，你将看到一个用于更新运营商设置的选项。

3. 最新支持VoLTE功能的运营商配置文件版本号为「中国联通40.1」。

更新完毕之后，按照以下路径「“设置”>“蜂窝网络”>“蜂窝网络选项”>“语音与数据”」，应该就能看到打开或者关闭VoLTE的选项。

如果没看到的话，可以进入中国联通网上营业厅申请免费开通（并非所有城市都已商用），开通成功之后将立即生效。