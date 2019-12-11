贾跃亭破产重组遭阻挠，债务小组：伤害多数债权人利益

北京时间12月11日下午消息，日前贾跃亭举行了债权人听证会。贾跃亭债务处理小组负责人透露，通过近期债权人会议、听证会的一些沟通，大部分债权人开始深度了解FF公司及贾总破产重组方案，并提出了一些积极的意见和建议，但上海奇成悦名投资合伙企业及其关联公司（简称“奇成”)、上海懒财资产管理公司（简称“懒财”）等极少数债权人正在通过多种手段阻扰破产重组方案的推进。

贾跃亭债务处理小组负责人表示，“奇成已经正式向债权人信托受托人提交了取消贾跃亭破产重组的提议，奇成跟懒财一样就是想阻止贾总破产重组，以提前获得独享拍卖Faraday Future（FF）股份，这将导致其他绝大多数债权人血本无归。”

上述负责人表示，奇成的动作已经得到多家债权人的抵制，包括西藏金梅花在内的多家债权人已经提交提议反对奇成、懒财取消破产重组的行为。据悉，目前在贾跃亭90多家债权人中只有两三家支持奇成的提议，也就是只有2%、3%的支持，此外，债权人委员会也已经正式向美国法院提交了反对懒财关于取消贾跃亭破产重组的提议。贾跃亭破产重组事件正在引发奇成、懒财与多数债权人的博弈。

据参加听证会的相关人士透露，在听证会上提问最多的是奇成的代表律师，这家公司是贾跃亭破产重组债权人委员会五家成员之一，但同时也是除了懒财之外的另一家在美国起诉贾跃亭的公司。

“贾总在美国申请个人破产重组并不影响国内的债权人利益，债权人对国内原有乐视系债务人依然拥有偿债权，反而是多了一份债权人信托的保障，”贾跃亭债务处理小组人士表示，在采纳了很多债权人的意见和反馈之后，贾跃亭对破产重组方案也做出了进一步的让步，双方也商量了推进破产重组新的时间表，大家基本认同这是符合绝大多数债权人利益的最佳方案。

此外，贾跃亭对全体债权人承诺，虽然自己在破产重组方案通过后将不再个人持有任何FF股权，但自己愿意与债权人签订协议，在FF达成一定业绩目标和市值之前，自己也不得接受任何FF的高管股权激励。

“我们支持任何债权人合理合法地提出自己的诉求，也不反对任何债权人采取法律手段维护自身的利益，但是通过捕风捉影的谣言试图拖慢贾总破产重组的进程，进而伤害到绝大多数债权人和FF的利益，这是我们决不能接受的，对于奇成代表律师此前对FF员工的诽谤性言语，我们会保留起诉的权利，”前述贾跃亭债务处理小组相关人士表示。