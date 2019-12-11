京东方净利持续下滑，聚焦IoT能否助其“过冬”

近日，京东方董事长陈炎顺在2019年全球创新伙伴大会上表示，将启用全新的产业合作平台——BOE智慧系统创新中心，同时，宣布京东方将布局智慧出行、零售、医工等更多物联网应用场景。

根据此前京东方发布的2019年第三季度报告显示，报告期内，京东方营业收入为306.83亿元，同比增长18.05%；归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比减少54.49%。据了解，京东方的净利润已经呈现出持续下跌状态。多名业内人士对蓝鲸TMT记者表示，目前，全球面板出现供过于求的局面，这影响到面板的价格，进而影响到面板厂商的净利润。

当前，全球面板行业仍处于低谷期，被业内普遍认为在LCD和OLED上有着强大竞争力的京东方仍在开发新面板工艺，包括Mini LED技术和Micro LED技术。但业内人士表示，这两种技术均未形成规模化的市场，前景未明。那么京东方能否依靠发展新技术与聚焦IoT应用场景细分市场度过面板行业的“凛冬”呢？

净利润持续下降，面板行业“凛冬”难过

2003年，京东方以3.8亿美元的价格收购现代集团的全部面板业务。自此，京东方开始了其面板生产线的疯狂扩张。据统计，截止到2019年2月底，京东方已有和在建的生产线达到了14条，总投资规模4452亿。

京东方一直强调显示技术的重要性，京东方董事长陈炎顺表示，“未来，无论是门牌、桌牌、工牌还是现在已经实现的广告牌，都将被显示屏所替代。”

然而，自2018年下半年起，京东方便陷入了增收不增利的窘境。京东方发布的2018年年报显示，其2018年实现营业收入为971亿元，同比增长3.53%，归属于上市公司股东的净利润为34.4亿元，同比下降54.61%。

彼时，京东方年报显示，半导体显示行业自2018年下半年进入调整期，智能手机显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏、显示器显示屏、电视显示屏等五大主流市场需求不振导致全尺寸产品，特别是电视显示屏价格出现较大幅度调整，柔性AMOLED市场扩张未达预期、产能快速释放让市场竞争更加激烈。

进入2019年以来，京东方的净利润依然呈现持续下跌状态。对此，陈炎顺在接受媒体采访时表示，公司业绩不振主要受到行业影响，目前行业盈利都处于下滑当中。今年整个电视屏的价格跌势比较大，京东方电视显示屏出货量是全球最大的，导致利润总体下滑。

业内人士表示，2019年被认为是面板供应商的寒冬，全球面板行业处于价格增长乏力的困境，厂商面临出货压力。今年前三季度，京东方和TCL集团扣非后归母净利润同比大跌，深天马A营收增速仅为个位数，维信诺扣非后归母净利润亏超5亿元。

▲数据来源：wind

对此，资深产业经济观察家梁振鹏表示：“目前，全球液晶面板严重供过于求，导致液晶面板的价格大幅下跌，致使液晶面板企业的利润出现了下跌迹象。液晶面板行业的景气指数呈现周期性，这一周期大概是三五年；供过于求的时候，面板厂商就会限产，以达到供需平衡，等到供不应求的时候，面板厂商便又开始扩充产能，行业总是这样循环的。

与此同时，家电行业资深观察人士刘步尘表示：“电视和手机是使用面板的两个‘大户’，目前电视的销售处于量额双降的状态，手机销量也在下降，两个行业的不景气也影响到了面板行业。”

不过陈炎顺判断，面板行业始于2016年的下行趋势即将到头，“明年一季度或者最晚二季度初，这个市场会慢慢恢复”。

对此，梁振鹏表示：“国内有数个液晶面板企业还在不断地扩充产能，同时，新的8.5代、8.6代、10.5代、11代生产线也在建设当中，但是从整机层面来讲中国乃至全世界的液晶电视销量都在下跌，所以供过于求的状况在明年可能会更加严重。”

刘步尘则持不同看法：“按照面板行业周期来讲，明年市场恢复的可能性会大一点。此外，现在手机销量不好，很大程度上是因为用户在等5G手机，所以现在一部分手机市场需求被积攒下来，明年5G手机大规模推广时，可能会出现用户集中换5G手机的情况，这也会刺激到面板市场的回暖。”

与此同时，产业观察人士丁少将认为：“目前，很多面板厂商在削减产能。另一方面，随着物联网的发展，在一些新兴的垂直市场，面板的需求可能会有一些新的增长，这样的话就有利于达到一个新的供需平衡，未来一两年内面板行业回暖可期。”

显示技术前景未明，聚焦IoT细分市场能否有所突破

业内普遍认为，京东方在LCD和OLED上有着强大的竞争力。然而近日有消息称，三星Display和LG Display将成为明年新款iPhone的屏幕供应商；京东方参与了新款iPhone的开发，并将会是6.1英寸iPhone的面板供应商之一，但由于开发和生产进度缓慢，京东方明年或将会被排除在外。对此，蓝鲸TMT记者向京东方方面相关人士求证，截至发稿前，对方未作出回应。

刘步尘表示：“现在华为的一部分手机采用了京东方的OLED屏幕，这说明京东方的OLED屏幕是有一定市场的。如果华为使用京东方的OLED屏幕效果表现良好的话，验证了其产品的稳定性之后，那便不能排除下一步苹果以及其他手机品牌采用京东方屏幕的可能。”

丁少将对此表示认同，他表示：“京东方接下来要做的，是将比较好的OLED产品输出给更多的客户，不仅仅是苹果。”

与此同时，京东方为度过面板“寒冬”，对其业务布局做出诸多调整，开发新的面板工艺，包括Mini LED技术和Micro LED技术。

陈炎顺在接受媒体采访时表示，Mini LED技术将在未来两三年爆发，是面板产业未来发展的方向，京东方明年将正式推出玻璃基板的Mini LED背光产品。

LEDinside数据指出，2018-2023年Mini LED背光技术应用复合增长率将超过50%，预计至2023年Mini LED市场规模将达10亿美元。

然而，值得注意的是，进入2019年以来，面板行业掀起了一股显示技术潮，OLED、QLED、Micro LED等多种显示技术的出现，使得显示技术的未来主导力量成为未知。

对于新兴显示技术的现状，梁振鹏与刘步尘均表示，目前，不管是Mini LED技术还是Micro LED，都没有形成规模化的市场，产品和技术的成熟度需要市场的考量，未来能不能真正的推广开来还不能得出结论。

此外，京东方在全球伙伴大会上强调推动完善全球半导体显示产业生态链，在物联网转型战略理论基础上，聚焦物联网应用场景细分市场，具体包括智慧零售、智慧车联、工业互联、智慧医工等。

陈炎顺表示，虽然显示行业面临全新的挑战，但物联网时代下巨量信息数据互动的迫切需求，将为显示行业创造巨大的市场增长空间。预计2025年，全球物联网市场规模将达11.2万亿美元，主要集中在智慧智造、智慧城市、智慧健康、智慧零售等领域。以显示为代表的物联网智慧端口数量呈现爆发式增长，预计到2025年，将达700亿台左右。

对此，梁振鹏表示，聚焦物联网应用场景细分市场对京东方的业绩提升不会有特别大的帮助，智慧智造、智慧城市、智慧健康、智慧零售对于京东方来说不是最关键、最核心、最有竞争力的产业，“京东方本质上是一个面板企业，面板的销售额与利润决定了这家公司的成败生死。”

然而，丁少将则表示，从中长期来看，随着物联网爆发，京东方可能会在物联网的垂直细分领域探索到自己的发展机会，可能会有利于其业绩增长，或者给投资者更多的想象空间。

对于京东方未来的发展，丁少将建议称：“京东方应该在一些更高端的新型显示技术上有更多的站位，要相对于日韩品牌展现出更多的竞争力；此外，希望京东方聚焦一两个物联网的细分领域，看能不能在这一两个新的领域有重大突破。”