内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

苹果发布watchOS 6.1.1正式版更新

2019/12/11 14:54:11来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月11日消息  今日，除iOS 13.3与iPadOS 13.3外，苹果还发布了watchOS 6.1.1正式版更新。这是watchOS 6操作系统的第三次更新，距watchOS 6.1更新已过去一个月有余。

在watchOS 6.1.1 beta测试期间，我们没有发现较大的变化。苹果在正式版更新说明中表示，watchOS 6.1.1提供了重要的安全性更新，建议所有用户安装。

安装更新的用户，需确保Apple Watch正在充电，并在已接入无线局域网的iPhone通信范围内。Apple Watch至少充电50％时将开始安装。更新完成前用户不可重新启动Apple Watch或将之从充电器上移开。

10月底，苹果推送了watchOS 6.1正式版。除了支持较早的Apple Watch型号，watchOS 6.1还新增对AirPods Pro的支持，以及性能改进和错误修复。

watchOS 6则为设备带来了新的第一方应用程序，包括计算器，语音备忘录和有声读物。watchOS 6还标志着针对Apple Watch应用程序的专用App Store的推出，用户将可以直接从手表上搜索和下载应用程序，从而减少了设备对iPhone的依赖。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果watchOS

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有