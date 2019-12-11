苹果发布watchOS 6.1.1正式版更新

IT之家12月11日消息 今日，除iOS 13.3与iPadOS 13.3外，苹果还发布了watchOS 6.1.1正式版更新。这是watchOS 6操作系统的第三次更新，距watchOS 6.1更新已过去一个月有余。

在watchOS 6.1.1 beta测试期间，我们没有发现较大的变化。苹果在正式版更新说明中表示，watchOS 6.1.1提供了重要的安全性更新，建议所有用户安装。

安装更新的用户，需确保Apple Watch正在充电，并在已接入无线局域网的iPhone通信范围内。Apple Watch至少充电50％时将开始安装。更新完成前用户不可重新启动Apple Watch或将之从充电器上移开。

10月底，苹果推送了watchOS 6.1正式版。除了支持较早的Apple Watch型号，watchOS 6.1还新增对AirPods Pro的支持，以及性能改进和错误修复。

watchOS 6则为设备带来了新的第一方应用程序，包括计算器，语音备忘录和有声读物。watchOS 6还标志着针对Apple Watch应用程序的专用App Store的推出，用户将可以直接从手表上搜索和下载应用程序，从而减少了设备对iPhone的依赖。