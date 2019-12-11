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苹果中国（贵安）数据中心今日正式通电

2019/12/11 15:02:46来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月11日消息 据中新网报道，苹果中国(贵安)数据中心11日正式通电。

据悉，苹果中国(贵安)数据中心项目于2018年5月25日举行奠基仪式，是苹果公司在美国、欧洲之后设立的第三个数据中心。苹果中国(贵安)数据中心项目是苹果公司为中国用户提供最佳iCloud用户体验的关键，将为用户减少延迟，提高可靠性，从而提高苹果公司在中国提供的产品和服务的整体速度。

此次正式通电后，苹果中国(贵安)数据中心将全面进入机电设备调试阶段，为全面建成投用起到重要的推动作用。

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关键词：数据中心

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