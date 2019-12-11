多玩游戏论坛宣布年底关闭、迁移

IT之家12月11日消息 12月10日，多玩论坛事务发布多玩游戏论坛服务迁移及业务升级公告，表示多玩游戏论坛将于2019年12月31日进行服务迁移。后续原多玩论坛业务将由虾哥论坛承接。这意味着多玩论坛即将说再见。

官方公告表示，互联网时代风云变化，多玩网为了适应新的环境需要进行改变。为了与YY更好的结合，为玩家朋友们提供服务，多玩业务将进行重装升级。玩游戏资讯网站、多玩游戏专区等相关业务将在升级后以全新的面貌与您相见。