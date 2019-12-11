微软Xbox：欢迎PlayStation小伙伴加入《我的世界：基岩版》大家庭

IT之家12月11日消息 此前Mojang宣布了《我的世界》“基岩版”在PlayStation 4上推出，现在PlayStation玩家已经可以玩了。

今天微软Xbox发布视频，Xbox 💚 PlayStation 💙 Nintendo Switch 玩游戏的，都是朋友！欢迎PlayStation的小伙伴加入《我的世界：基岩版》的大家庭。大家一起ONE，游戏才更有趣！

视频观看：点此链接。

据悉，《我的世界》现已实现了Xbox One、Switch、Windows 10和移动设备之间的跨平台游戏。另外，已经在PlayStation 4上拥有《我的世界》的玩家将不需再购买游戏。

《我的世界：基岩版（Minecraft:Bedrock Edition)》是由Mojang AB、Microsoft Studios、4J Studios和SkyBox Labs开发的多平台版本之Minecraft。游戏的目标与Java版和主机版是相同的，玩家都可以在一个类似沙箱的环境中构建虚拟现实。像其它版本那样，基岩版版也有在其它版本出现的生存内容，例如酿造、饥饿，以及下界和末路之地维度。多人游戏可以跨平台进行，可以在任何能运行基岩版的触摸设备上进行游戏。