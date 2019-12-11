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国产Model 3交付在即，特斯拉股价连续3个交易日上涨

2019/12/11 16:47:19来源：TechWeb作者：辣椒客责编：懒猫评论：

12月11日消息，据国外媒体报道，特斯拉上海超级工厂在上月已获准量产Model 3，这一工厂目前也已生产出了大量的这一型号的电动汽车，国产Model 3也交付在即。

特斯拉上海超级工厂是在上月13日获准量产Model 3的，从外媒的报道来看，经过近一个月的生产之后，这一工厂目前已生产出了大量的Model 3，园区内停放有近500辆，部分已由汽车拖车运出工厂，前往国内的交付中心。

除了上海超级工厂大量生产、国产Model 3即将交付，特斯拉股票近日也有不错的表现，其股价在近3个交易日持续上涨。

特斯拉股价是从上周五开始持续上涨的，当日收盘报335.89美元，较前一交易日收盘时的330.37美元上涨5.52美元；本周一继续上涨，收盘时达到了339.53美元；周二收盘报348.84美元，较前一交易日的收盘价上涨9.31美元，涨幅为2.74%。

股价连续上涨之后，特斯拉市值也有明显增加，按周二收盘时的价格计算，特斯拉的市值为628.77亿美元。

而值得注意的是，近日也有多位分析师上调了特斯拉股票的目标价。Piper Jaffray的分析师Alexander Potter，将特斯拉股票的目标价由此前的372美元上调到了423美元；BNP Paribas的分析师Stuart Pearson，则由300美元上调到了400美元，并维持买入评级；摩根士丹利的分析师亚当·乔纳斯(Adam Jonas)，已将特斯拉的目标价上调到了500美元。

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关键词：特斯拉

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