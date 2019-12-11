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Caviar推出iPhone 11 Pro/Max圣诞之星版，最高售价90万元

2019/12/11 17:01:37来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月11日消息 俄罗斯奢侈品制造商Caviar推出iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max圣诞节定制版——“圣诞之星”，该专属定制版最大的亮点是奢华，也就是贵。iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max“圣诞之星”共有三个版本——钻石圣诞之星、银色圣诞之星、Glow圣诞之星。

钻石圣诞之星

iPhone 11 Pro/Max钻石圣诞之星版是由钻石+金色浮雕组成。机身背面镶有一颗直径1厘米的钻石，这颗钻石代表着圣诞之星，也被称为伯利恒之星，就是这颗“圣诞之星”指引着智者来到耶稣的出生地——耶路撒冷。

除了钻石之外，iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max的机身外壳由18K黄金制成，“圣诞之星”下还刻有耶稣降世的黄金浮雕，由于钻石稀有，该版本仅限一台（iPhone 11 Pro及Pro Max各一台），售价128050美元起，约901318元人民币。

银色圣诞之星

相比钻石版本，iPhone 11 Pro/Max银色圣诞之星版相对便宜，限量发售99台，机身背部材质为925纯银，中间浮雕材质为复合宝石且镶有钻石，耶稣浮雕材质也是925纯银。

iPhone 11 Pro银色圣诞之星版64GB起步价9320美元，约65578元人民币，其他存储规格价格暂不知；iPhone 11 Pro Max银色圣诞之星512GB价格为11440美元起，约80523元人民币，其他存储规格价格暂不知。

Glow圣诞之星

相比银色版本，这个版本更便宜，以至于具体机身材质都没细说。iPhone 11 Pro Glow圣诞之星版起步价6360美元，约44766元人民币，Max版起步价暂不知。

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关键词：iPhone 11 Pro

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