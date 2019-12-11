特斯拉德国工厂有望2021年建成，年产50万辆电动汽车

北京时间12月11日下午消息，德国发行量最大的报纸《Bild》今日报道称，特斯拉德国新工厂建成后，每年计划生产50万辆电动汽车。

特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）上个月曾宣布，计划在德国柏林建造一座新工厂，主要用于生产Model 3和Model Y。该工厂将成为上海工厂之后，斯拉在在海外的第二座电动汽车工厂。

据德国报纸《法兰克福汇报》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）报道，特斯拉最多将投资40亿欧元（约合44亿美元）来建造德国工厂。而《Bild》今日报道称，特斯拉德国工厂占地面积大约相当于420个足球场，将创造10000个就业机会，建设工作将于2020年启动。

根据媒体之前的报道，为了建设德国工厂，特斯拉需要砍伐多达70公顷的森林。不过，特斯拉已经承诺，在砍伐之后，还会在附近的另一区域重新植树造林，且面积为所砍伐面积的3倍。

虽然如此，这一举动还是遭到一些环保人士的质疑，因为这一举动可能会威胁到区域内的稀有动物。

据预计，特斯拉德国工厂最快有望在2021年完工并运转。有分析人士称，特斯拉的这一信心源自其中国工厂的建设速度。从今年1月7日开工，至10月7日正式投产，特斯拉上海工厂仅用了10个月的时间。

这样的速度不禁让人惊叹，同时也是件里程碑事件。据马斯克透露，特斯拉计划最终在全球建设10座至12座电动汽车制造工厂。