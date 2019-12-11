内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>新能源汽车

路透：特斯拉计划1月起在中国上调Model 3进口车价格

2019/12/11 19:11:11来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月11日消息 据路透社报道，特斯拉计划1月起在中国上调Model 3进口车价格。

今年2月22日，进口版特斯拉Model 3正式进入中国市场。11月11日，首批本地产特斯拉轿车Model 3已在上海超级工厂下线，Model 3标准续航升级版（中国制造）起售价为人民币355,800元，预计第一批交付时间为春节之前。

目前进口版Model 3有长续航和Performance高性能两个版本，起售价分别为439,900元和509,900元。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Model 3特斯拉

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有