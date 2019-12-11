路透：特斯拉计划1月起在中国上调Model 3进口车价格

IT之家12月11日消息 据路透社报道，特斯拉计划1月起在中国上调Model 3进口车价格。

今年2月22日，进口版特斯拉Model 3正式进入中国市场。11月11日，首批本地产特斯拉轿车Model 3已在上海超级工厂下线，Model 3标准续航升级版（中国制造）起售价为人民币355,800元，预计第一批交付时间为春节之前。

目前进口版Model 3有长续航和Performance高性能两个版本，起售价分别为439,900元和509,900元。